Kathy Sheen opinó acerca de la revelación que realizó Nicola Porcella a través de su cuenta de TikTok, en donde confesó que cuenta con 10 chips sexuales para rejuvenecer y tener otros efectos estéticos.

La reportera de ‘Al sexto día’ aprovechó tal confesión para trolear al exchico reality. Sheen empleó su cuenta de Instagram para dejar en claro el número de chips que se ha colocado Porcella y remarcar que también ayudan a mejorar el apetito sexual.

“Así es, Nicola Porcella se puso no uno, dos o tres, sino diez chips sexuales y bueno, ¿A quién podrá contenta? Él dice que es para la cara, el rostro. Yo sabía que estas hormonas te ayudan con el tema de la piel, las arrugas. T e ayudan en el apetito sexual. Bueno, él no necesita. Vamos a preguntarle a Angie ”.

También aprovechó para darle algunos consejos a modo de broma: “Vamos a ver qué tal le va. Está por aquí en Lima, en su programa de radio. ¿Han escuchado su programa de radio? Yo no he tenido tiempo. Pero cuidado con su locutora, no le haya hacer efecto en la hora de la radio”.

Kathy Sheen opina sobre los 10 chips sexuales que se aplicó Nicola

Kathy Sheen se burla del disfraz de Ethel

El 31 de octubre se vivió la fiesta de Halloween y los personajes de la farándula se vistieron de sus personajes favoritos para celebrarlo. Entre ellos estaba Ethel Pozo, quien apareció en ‘América hoy’ con un traje de Blancanieves, pero las redes la destruyeron.

Kathy Sheen publicó una historia donde criticaba a la conductora de televisión. “¿Qué le pasó a Ethel? Parece la mamá de Blancanieves“, decía la descripción: “Se ha comido todo el buffet de su boda o a los 7 enanitos, se ha comido la manzana de Giuliana (...) Qué feo la visten”, dijo en el video.

