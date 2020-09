Katia Condos reveló, a través de un video en su cuenta de Instagram, que había probado todo tipo de dietas y diversos métodos para bajar de peso, sin embargo, la actriz contó que se está aceptando como es.

La artista, quien se está desempeñando como conductora de ’Jamás Perfectas’, colgó un pequeña introducción del programa sobre el tema de las dietas, y por ello decidió contar su propia experiencia.

“He hecho cosas tan absurdas como inyectarme agua de alcachofas en la barriga. He tomado pastillas que me quitaban el hambre, unas pastillas que no comías como 5 días pero te volvía loca y te malograba el metabolismo”, dijo Katia Condos.

La esposa de Federico Salazar contó todo lo que hizo por verse delgada, pero recomendó no imitarlas.

“No te puedo explicar la cantidad de idioteces que he hecho en mi vida para bajar de peso. Tengo 52 años y todavía es mi talón de Aquiles, es algo con lo que no me termino de amistar. Y no voy a irme de esta vida sin aceptarme como soy, pero todavía estoy en el camino”, concluyó.