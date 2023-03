Es actriz de telenovelas, teatro y cine. Algunos reconocerán a Katia Condos por su papel de malvada en ‘Cosas del amor’, otros por ‘Carita de atún’, y los más jóvenes saben de ella por el show ‘Mujeres de la PM’. En esta entrevista, Katia nos cuenta secretos de su largo matrimonio con el periodista Federico Salazar, si extraña estar en telenovelas y qué tan celosa es.

Katia, ¿cuál es el secreto para lograr un matrimonio de 14 años?

Creo que no hay secreto, lo importante es que ambos tengan voluntad de crecer. A nosotros nos funciona el ser muy independientes y alentarnos a perseguir nuestros objetivos. Somos aliados, nos hacemos barra, ja, ja, ja.

¿Cómo te describiría Federico?

Seguramente como controladora, buena mamá, espero que diga que soy cariñosa, y como un pulpo porque hago de todo. Aunque ahora último me para reclamando porque tengo mucho trabajo.

Está casa con el periodista Federico Salazar. Foto: Facebook.

¿Qué defecto no toleras de él?

Los tolero todos, sino estaría divorciada. Pero sí hay cosas que me gustaría que mejorara, ¿tienes un pergamino?, ja, ja, ja. Fede es muy ‘cachibachero’, distraído, a veces se pierde en su mundo intelectual y tengo que aterrizarlo.

¿Eres celosa?, ¿Le revisas el celular?

¡Para nada! Mira, todos nos sabemos las claves de todos, pero por un tema de practicidad. Creo que los celos le quitan mucha energía a la relación. Nunca en la existencia cogería su celular sin que él sepa.

Dice que el secreto de su relación tan larga es que ambos se apoyan mutuamente y alientan a cumplir sus sueños. Foto: Facebook.

¿Lloras con facilidad?

Antes no lloraba para nada, ahora soy superllorona.

¿Prefieres el verano o el invierno?

Me encanta la ropa de invierno, pero amo el verano porque mi lugar favorito del mundo es la playa.

¿Si no fueras actriz qué serías?

Decoradora de interiores.

Actriz protagonizó 'Carita de atún' junto a Carlos Alcántara, Johanna San Miguel, Wendy Ramos, Carlos Carlín, Gonzalo Torres y Monserrat Brugué. Foto: Facebook.

¿Extrañas actuar en telenovelas?

Ahora mismo no, pero sí me provocaría actuar en una serie. Me encantaría volver a hacer algo de ficción.

¿Te gustaría hacer de antagonista?

Prefiero mil veces hacer de mala que de buena. En telenovelas largas me aburre profundamente hacer de la mamá buena o sufrida, disfruto muchísimo haciendo algo cómico o malvado.

¿Con qué actores peruanos te gustaría volver a trabajar?

¡Uff! Quisiera volver el tiempo atrás y trabajar con mis amigos de toda la vida, por ejemplo, Norma Martínez y Salvador del Solar.

Katia Condos junto a sus grandes amigos Salvador del Solar y Norma Martínez. Foto: Facebook.

¿Qué no te gusta de las redes sociales?

El poder que da el anonimato detrás de la pantalla para que muchos insulten y lastimen. Cuando veo ese tipo de violencia, me preocupa que vivamos en una sociedad tan enferma.

¿Cómo ha sido el regreso de ‘Mujeres de la PM’ a la televisión?

Estamos súper agradecidas de volver a la tele. Seguiremos haciendo lo que mejor dominamos: divertirnos y divertir a la gente. También tenemos shows en provincias. A fin de mes estaremos en Piura y Trujillo.

Junto a Almendra Gomelsky, Rebeca Escribens y Gianella Neyra lideran el programa 'Mujeres de la PM' todos los sábados a las 10 p.m. por América Televisión.

Y también estarás en la película ‘Soltera, casada, viuda y divorciada’...

Esa película la hicimos con mucho cariño y salió linda porque hay mucha química entre todas. Se estrena el 20 de abril.

