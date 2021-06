NO SE QUEDÓ CALLADA. Katia Palma decidió hacer público un mensaje que recibió a su cuenta de Twitter, donde uno de sus seguidores la insultó por sus tendencias políticas en el marco de la segunda vuelta electoral, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

“Andate a la put...m... gorda de mier... fujimorista”, dice el fuerte tuit que generó la indignación de la jurado de Yo Soy Perú, quien no se guardó las emociones y decidió exponer la cuenta que la insultó de forma tan degradante.

“Gorda? Sí. De mier...? De vez en cuando. Fujimorista??? EN QUÉ MOMENTO? Tú qué sabes de mí?”, respondió la también actriz. “Señores, lean ese tuit. Cómo lo vemos? Qué respondemos? Qué falta de educación, tolerancia y empatía. La culpa no la tiene el país. Es su gente. Qué pena”, agregó.

Katia Palma cuadra a seguidor que la insultó y llamó fujimorista

CHANCAN A MARIO HART

Otra de las figuras de Chollywood que ha sido duramente criticado por mostrar su respaldo a Keiko Fujimori y hasta convocar a marchar por un supuesto fraude electoral es Mario Hart. El chico reality prometió que se iría del país si Pedro Castillo ganaba las elecciones y sus seguidores no tardaron en recordárselo, ya que al 100% de actas procesadas por la ONPE, el líder de Perú Libre lidera la contienda.

Recientemente, el piloto publicó en Instagram una foto con su hijita Lara donde aseguraba que la criará para que aprenda a defender sus derechos y no callar ante las injusticias, en una posible referencia al supuesto fraude denunciado por la candidata naranja.

“Te enseñaré que siempre luches y defiendas lo tuyo, q nunca calles ante las injusticias y hagas prevalecer tus derechos!! Q no hay nada más rico q lograr tus objetivos y cumplir tus sueños con esfuerzo, con dedicación y perseverancia! Daré todo de mi para q nunca te falte nada! Te amo con toda mi alma mi cachetona rica!!”, escribió el también cantante.

Y aunque Mario Hart recibió varios comentarios positivos, las críticas y mensajes que le recordaban su promesa de abandonar el Perú si ganaba el profesor Pedro Castillo, no se hicieron esperar.

“A ver cuándo te vas del país causita”, “Chao Perú”, “Aún no se larga!!!!!!”, “Lo siento Marito te queria mucho pero te me caiste. Tienes que irte y enseñale a la hermosa Lara que todo lo que se promete se cumple”, “Oe gorgojo cuándo te largas, si eres hombre cumple tu palabra”, “Espero cumplas tu promesa, no olvides irte del país”, “Primero enséñale que no siempre se gana, a veces hay que aprender a perder”, “Ya por favor cumple tu promesa y lárgate”, “Chapa tus maletas”, “Ganó Castillo, te tienes que ir”, fueron algunos de los comentarios que recibió.