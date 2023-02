La carismática conductora Katia Palma rompió el internet esta semana con sus espectacular fotografías en ropa de baño, veraneando en el norte del Perú, con las que más de uno quedó sorprendido con el radical cambio que ha tenido la humorista, que hace ya varios años se hizo conocida como parte de la nueva generación de Pataclaún y la serie ‘El santo convento’, en una época en la que lucía bastante diferente. Por eso muchos se preguntan hoy: ¿Cómo hizo para bajar tanto de peso y lucir su nueva envidiable figura?

“Ahí se usa el filtro, pues. Agradezco los comentarios”, dijo a Trome sobre los elogios que había despertado su foto en bikini.

La publicación que causó revuelo.

Sin embargo, la transformación de la exconductora de ‘Yo soy’ comenzó ya hace algunos años, en los que incluso contrató a un entrenador personal. “Llevo entrenando casi dos años. Reduje medidas. Obviamente, bajé entre unos 20 a 25 kilos. Hay que hacer un trabajo constantemente. Lo más importante es la actitud. Me siento diferente. Ahora sí me gusta entrenar”, contó el año pasado en una entrevista a un medio local.

¿LIPOSUCCIÓN?

Katia también trató con muchas dietas a lo largo del tiempo, las cuales no obtuvieron los resultados deseados, hasta que finalmente se animó por una operación quirúrgica. “Uno trata de hacerse sus arreglitos. Me jale la espalda. El pompis es de los ejercicios. Mi meta es ser como Paloma Fiuza”, confesó hace poco en una nota con la periodista Verónica Linares para su canal “La Linares”.

“Uno siempre quiere verse bien. Claro que me dio miedo (...) Me gusta cómo me veo, a veces evito ángulos que no me favorecen. Ya quizá en algún momento me hago a abdominoplastia”, agregó la comediante.

Pero todo no queda en una liposucción, pues Palma reconoce que ha tenido que cambiar sus hábitos alimenticios y enfocarse en una vida sana. “Si yo como, me voy a engordar y bueno luego de hacer dietas, hice lo último. Te privas de un montón de cosas, pero ahora hago un montón de cosas como el hacer ejercicios, cosa que me cuesta”, admitió.

Durante una de sus exigentes rutinas de ejercicios.

LOS ROLLOS DE KATIA

“¿Por qué esperaste tanto tiempo para hacerte una liposucción?”, le consultó Verónica Linares.

“Porque me gustaba como me veía hasta que ya, uno en su cuatro paredes dice algo, ya no está funcionando. Es ahí donde hago mi unipersonal de ‘Los rollos de Katia’ porque no me gustaba como me veía”, indicó.

Luego, Katia Palma explicó que llamó su show de esa manera porque las personas también tienen (rollos) problemas personales en la cabeza, donde a veces no están conformes con algunas partes de su vida y su unipersonal de comedia era el espacio indicado para compartir sus experiencias con el público.

Actriz tomó con humor su transformación con un show unipersonal.

La actriz de 42 años no ha dejado de cosechar halagos por su nueva apariencia. “El rostro parece de una chica que tiene 28 años, está regia”, señaló Kurt Villavicencio, conductor del programa ‘Préndete’.

“Está regia, creo que ya está mejor que Paloma Fiuza, que tú misma Melissa Paredes, que Melissa Loza y muchas más. Vamos a ver la nueva figura de Katia Palma 2023″, agregó.

