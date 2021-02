Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Los invito a un viaje al interior de un personaje que usted ve a diario. Traspasar los límites de su intimidad y, aunque suene cursi, a explorar su corazón. Es un día cualquiera en los sets de Latina. El tiempo acá es oro, todo es exacto y ella nos recibe muy seria: “Tenemos exactamente una hora para conversar y hacer las fotos”. Katia Palma anda en su ‘laberinto’ televisivo y se somete a nuestro interrogatorio.

¿La mejor ‘chapa’ que te pusieron?

Bartola de La Victoria.

¿Callejera?

De chibola fui monse, de vieja recién salí a caminar.

Si eres de ‘La Vicky’ has andado por Matute...

Y también me he arrastrado ja, ja, ja.

¿Has comido cebiche en carretilla?

En la esquina del jirón Abtao con Isabel la Católica y anticuchos en el Estadio Nacional.

¿Algún ‘Bad Boy’ como novio?

Miles...

Pero esos casi nunca trabajan...

He tenido vagos y mantenidos.

Katia Palma reflexiona sobre la maternidad y el amor a los 40 (Foto: Allengino Quintana)

¿Te llevaron a tonos?

He estado en algunos, cerrando las calles, un escándalo.

En tragos, ¿eres ‘tumba la fiesta’?

No hago roche.

Con ‘chelas’, ¿escandalosa?

Soy siete veces más graciosa.

¿Si estás callada en un tono?

Respondo que me duele el taco, porque tengo una ampolla en el pie.

¿Cómo ‘choteas’ a un intenso por ‘wasap’ que no te interesa?

Soy directa...

¿Sin medias tintas?

Para qué dar vueltas como mosca a la torta si después no vas a comer.

¿Cuál es tu táctica?

Si me escribe tres líneas, solo respondo con un ‘ajá’.

¿Otra?

Una manito con el dedito arriba. Creo que con eso ya se da cuenta.

Katia Palma reflexiona sobre la maternidad y el amor a los 40 (Foto: Allengino Quintana)

¿Crees en los ‘amigos cariñosos’?

Por supuesto, pero que quede siempre claro lo que quieres de la otra persona.

¿A qué te refieres?

Que después empiezan los celos y nacen las relaciones tóxicas.

¿Te ha pasado?

A veces una es quien se entusiasma.

¿Amas tu libertad?

Me siento cómoda.

¿Planes de tener un hijo?

Era una opción que pensé, pero veo que mi vida me encanta.

¿O sea?

Disfruto irme de viaje, dormir hasta tarde y con un niño, todo eso ya es imposible.

Conclusión...

Si viene un bebe de 3 años, sería una buena mamá adoptiva.

Katia Palma reflexiona sobre la maternidad y el amor a los 40 (Foto: Allengino Quintana)

¿Te asusta traer uno al mundo?

No sé si quiero parir, debe ser una experiencia hermosa, no hablo de lo que no sé.

¿Dudas tener uno?

Ya tengo 40, es una decisión definitiva.

Los utilitarios dicen: ¿Y quién te va cuidar cuándo estés abuelita?

Lo pienso y te digo que es un ‘rollo’ llegar a la vejez sola y me vuelvo a cuestionar.

¿Buena tía?

Veo a mis sobrinos y mi hermana me dice: ‘Te los dejo una semana’. Respondo que solo por tres días.

¿Es difícil entrar a compartir tu mundo?

Manejo mis tiempos y doy mis propias órdenes. Cuando llega alguien a mi vida, me espanto y aburro rápido porque entra a mi soledad de años.

¿Médicos, ingenieros...?

Todavía no me he cruzado con un arquitecto.

¿Algún actor?

Menos...

¿Definición del peruano?

Curioso y encima le gusta contarlo.

¿Tú eres...?

‘Sapa rabiosa’, pero no chismosa.

Katia Palma reflexiona sobre la maternidad y el amor a los 40 (Foto: Allengino Quintana)

¿Tu última mentada de madre?

Hace diez minutos.

¿Has reventado una ‘quincena’ en ropa?

Gastó en mí, pero no me olvido de mis padres y sobrinos.

¿Muchas zapatillas?

Tengo 42 pares.

¿Conquistas por el estómago?

Puedo hacerlo con un lomo saltado o sin él.

¿Infuencer?

‘Webeo’ todo el día en Instagram.

¿Promocionas productos?

Quisiera que me contraten para hacer anuncios en mi Facebook.

Perfecto, entonces ojalá vengan los auspicios y gracias por haber respondido sin ruborizarse...

Un gran abrazo a todos ustedes y de verdad, hasta ahora no entiendo por qué no me han llamado para ‘Las Malcriadas del Trome’ ja, ja, ja.

Sin respuestas a medias, ni ambiguas. Sino como lo cree y siente. La chica con humor de palomilla de barrio, se fue tranquila, sin apuros y con el corazón abierto. Cuánta razón tenía el escocés Alexandre Graham Bell, inventor del teléfono: “Nunca vayas por el camino trazado, porque conduce hacia donde otros han ido ya”.