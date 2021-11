Katia Palma contó que le gustaría protagonizar una película porque ‘a la gente le gusta reírse’ y este 4 de diciembre estará en Arequipa con su unipersonal ‘Los rollos de Katia’.

“Desde hace 5 años estoy fregando a Adolfo (Aguilar), le he dicho, le he rogado, le he roto la mano para ser la protagonista de su próxima película, pero me dice ‘ya vamos a ver’”, afirmó la jurado de ‘Yo Soy Internacional’, quien añadió que le gustaría un protagónico.

Ya has hecho algo en cine...

He hecho algunas cositas, como ‘Señora, qué hora es’, de mesera, pero sí me gustaría un protagónico porque a la gente le gusta reírse.

A lo mejor tienes un proyecto.

A todos les hago un hago un llamado a Adolfo, a la gente de ‘Tondero’ que se cierra con sus mismos artistas de siempre, que vean otras caras. Yo tengo ahí algo en la cabeza, pero hasta que me llamen vamos a ver qué pasa.

¿Sigues con tu unipersonal?

Sobre mi unipersonal, quiero todavía darle un tiempito más porque creo que mucha gente no ha ido (a verlo), incluso me voy a Arequipa este 4 de diciembre a hacer ‘Los rollos de Katia’.

Entonces, terminaron con la temporada de ‘Las banda-las’.

A ‘Las banda-las’ estamos dándole la vuelta para hacer un segundo espectáculo totalmente diferente al primero, que lo hemos exprimido más que ‘limón de emolientero’. Hay muchos proyectos, si vienen más me encantaría porque me encanta llenarme de cosas y no poder con ninguna. Ahorita mi prioridad es ‘Yo Soy Internacional’.

¿Cómo ves este nuevo formato de Yo Soy?

Regresamos con fuerza y aquí el único ganador es el público. Estoy feliz de ver a estos grandes imitadores internacionales.

El ingreso de Janick (Maceta) y Jorge Henderson también ha refrescado el jurado.

Sí, está bonito, hay dos misses (ella y Janick). Además, Janick es ingeniera de sonido va aportar y Jorge es un gran jale, tiene experiencia, es un ícono de la música. Yo como jurado soy 100% objetiva, no voy a tomar agua para mi molino. Todos tenemos que tener el ojo más afilado para ver la puesta en escena, el desenvolvimiento de los participantes.

Katia Palma explota contra Mauri Stern: “Déjenle de dar arroz con loro a este chico”

En la reciente emisión del reality de canto, Mauri Stern volvió a protagonizar un tenso momento, esta vez con Katia Palma, quien le reclamó sus constantes interrupciones cuando le toca emitir sus comentarios.

“Déjenle de dar arroz con loro a este chico y que respete el espacio”, señaló visiblemente incómoda la conductora del programa de entretenimiento. Aunque después dijo que todo era broma, igual consideró que sus aportes son positivos solo porque el participante es lo más importante.

