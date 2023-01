En una reciente entrevista que brindó al canal de YouTube de Verónica Linares, Katia Palma contó detalles poco conocidos de la liposucción que se sometió para tener la figura que ahora tiene.

La conductora reconoció que optó por este procedimiento porque no se sentía bien consigo misma.

“Uno siempre quiere verse bien. Me jalé un poquito. Claro que me dio miedo (...) (Esperé para hacerme la lipo porque) me gusta cómo me veía hasta que ya, dentro de tus cuatro paredes, dices hay algo que no está funcionando. Es ahí cuando hago mi unipersonal ‘Los rollos de Katia’. Un rollo mental también es importante contar, entonces caía preciso, y yo estaba contando mi vida, de cómo había nacido a todas las cosas que me había pasado, hasta aceptarme cómo soy con ayuda del doctor y cuento mi vida y las cosas que me decían”, se sinceró ante la periodista.

En otro momento, Katia causó la risa de Linares cuando confesó que su meta es lucir como Paloma Fiuza. “Uno trata de hacerse sus arreglitos. Me jale la espalda. El pompis es de los ejercicios. Mi meta es ser como Paloma Fiuza”, explicó generando la risa de los presentes.

La también actriz cómica admitió que luego de la liposucción tuvo que adquirir nuevos hábitos para mantener su peso. “Si yo como, me voy a engordar y bueno luego de hacer dietas, hice lo último. Te privas de un montón de cosas, pero ahora hago un montón de cosas como el hacer ejercicios, cosa que me cuesta”, admitió.

Katia Palma revela que quiso adoptar a un niño, pero se arrepintió: Sus razones

Katia Palma brindó una entrevista para el para el canal de YouTube de Christopher Gianotti, en donde se sinceró y confesó que en algún momento de su vida sí consideró convertirse en madre.

“¿En algún momento has pensado en establecerte?”, preguntó Gianotti, a lo que Katia respondió: “Sí, seguramente cuando tenga la persona indicada”. “¿Hijos?”, repreguntó el entrevistador.

Frente a la pregunta, Katia dijo que ahora no desea ser madre; sin embargo, no siempre fue firme a esa idea, pues años atrás sí quería tener hijos.

“No. No, no. Voy a ser sincera. En algún momento de mi vida, cuando tenía 33, se me pasó la idea de tener hijos. Dije, todavía estoy chibola, un par de añito más, llegué a los 37 y miraba a mis amigas con sus hijos, todas ojerosas, canosas, hechas mi… Y yo me sentía joven, dormía la resaca, viajaba. Hasta que dije creo que no, los hijos no son para mí. No me siento mal, tengo dos perros, son como hijos, me hacen gastar como hijos, que si pudiera mandarlos al colegio los mando”, comentó generando la risa del entrevistador.

