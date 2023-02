Katia Palma alborotó las redes sociales al postear sus fotos en bikini, pues los cibernutas elogiaron su físico, su salud y seguridad. La actriz, hoy luce una envidiable figura que logró no solo con el ejercicio, buena alimentación, también con la liposucción que se hizo hace varios años.

“Felicitaciones ya que bajar de peso no es fácil y lo lograste, eso es estar motivados en la vida, transmites muy buena vibra”, “¡¡Regia!!”, “Tan auténtica , inspiras seguridad”, “Me encanta, el poder de la confianza en si mismos”, fueron los mensajes que le dejaron sus seguidores a Palma.

Katia, eres una sensación en redes con tus fotos en bikini

(Ríe) Gracias. Ahí se usa el filtro, pues. Agradezco los comentarios

Te hiciste la liposucción o manga gástrica

‘Lipo’ hace años, ya eso es periódico de ayer, para qué hacer tanto bururú

¿Estás preparando algún unipersonal?

En julio sale ‘Bandalas 2′ con Patricia Portocarrero y Saskia Bernaola y con Pataclaun volvemos al teatro ‘NOS’ con Las monjas’

Y paralelo lo de Latina, sí que tienes energia

Siempre, hasta que me dure.

EL CAMBIO

Katia Palma es uno de los personajes más carismáticos y queridos en la televisión peruana. Es por eso que sus seguidores no pasaron desapercibido su sesión de fotos en bikini mientras disfrutaba de la playa, destacando la envidiable figura que hoy luce.

Si bien la artista confesó recientemente en el canal de YouTube de Verónica Linares que decidió realizarse un proceso de liposucción para querer sentirse mejor consigo misma , gran cantidad de usuarios destacaron su fortaleza y empeño para reducir su talla.

En las imágenes subidas a Instagram, se observa a Katia Palma disfrutando de las olas del mar y de una piscina con un diminuto bikini, donde puede lucir su nueva figura. Los usuarios le dejaron cálidos mensajes y la felicitaron.

¿QUÉ DIJO KATIA PALMA SOBRE PROCESO DE LIPOSUCCIÓN?

La conductora Katia Palma, en una conversación con Verónica Linares, reconoció que optó por este procedimiento de liposucción porque no se sentía bien consigo misma.

“ Uno siempre quiere verse bien. Me jalé un poquito. Claro que me dio miedo (...) (Esperé para hacerme la lipo porque) me gusta cómo me veía hasta que ya , dentro de tus cuatro paredes, dices hay algo que no está funcionando. Es ahí cuando hago mi unipersonal ‘Los rollos de Katia’. Un rollo mental también es importante contar, entonces caía preciso, y yo estaba contando mi vida, de cómo había nacido a todas las cosas que me había pasado, hasta aceptarme cómo soy con ayuda del doctor y cuento mi vida y las cosas que me decían”, se sinceró ante la periodista