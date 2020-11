Después de varios enfrentamientos públicos tras su separación e incluso algunos rumores de infidelidad, Katty García utilizó sus redes sociales para confirmar que retonó su relación sentimental con quien aún es su esposa y madre de su hijo, Karim Vidal.

La ex chica reality utilizó sus historias de Instagram para contestar algunas preguntas de sus seguidores. Una de ellas le consultó si su situación sentimental era de soltera, comprometida o casada, a lo que ella respondió ‘CASADA’.

A través de Instarándula, Samuel Suárez felicitó a la pareja y confirmó que habló habló con la modelo y que le dijo que están muy contentas. “Se acabaron las especulaciones. Katty García confirma que retonó su relación con Karim Vidal. Pude conversar con Katty en privado y está contenta ¡A darle con todo chicas!”, escribió.

SU SEPARACIÓN

A inicios de este año Katty García confirmó que tenía una relación con su vecino, luego de que su pareja la acusara de haberle sido infiel con él. En entrevista con Magaly Tv La Firme, la ex chica reality habló sobre el supuesto tormento que estaba viviendo tras su separación de Karim Vidal.

“Todo el mundo cree que ella es la pobrecita y yo la mala, pero no es así. Yo no la veo, no ve a mi hijo, yo hago mis cosas tranquila porque desde que me fui de esa casa, ella me hace la vida imposible”, dijo la exbailarina en el programa de Magaly Medina.

La periodista le preguntó sobre las acusaciones de infidelidad que le hace Karim Vidal. Al respecto, la popular “Churrita” indicó que las cosas no son como las cuenta su todavía esposa y que empezó su relación con el vecino cuando se separó de ella. “Esto recién está pasando ahora, lo estoy conciendo”, precisó.

Cabe indicar que Karim Vidal y García contrajeron matrimonio hace en 2017. Pero en 2019 sorprendieron a todos al anunciar el fin de su matrimonio.