Katy García acaba de publicar un video donde anuncia en Instagram que su esposa, Karim Vidal, fue operada tras recibir tres disparos.



En el clip de Instagram se puede ver a Katy García, llevando a Karim Vidal a su hogar. "Les cuento que hoy operaron a Karim, acabo de recogerla del hospital, estamos yendo a casita. Allí está pobrecita, tiene que ser fuerte", se manifiesta Katty García.



La esposa de Katy García indica que se encuentra bien porque come "ceviche de pota" e indica que "tres balazos" le han metido. Karim parece tomar todo con humor y sonríe en a la cámara del celular.



Se desconoce las circunstancias en las que la esposa de Katy García recibió los disparos. Lo más importante que es ya se encuentra bien y con su amada.



Como se recuerda, Katy García se convirtió en madre y le dio la bienvenida a su pequeño Antonio. La ex modelo compartió a través de su cuenta Instagram que, tras un chequeo médico, le informaron que debía internarse para inducir el parto.



"Quiero contarles que me fui a mi cita y resulta que me acaban de internar, así que parece que Antonio ya viene en camino. Al fin, pero ya vamos a esperar. A falta de contracciones van a inducirme el parto y ya voy a esperar. No sé si será ahora, en la madrugada o mañana temprano (hoy)", dijo Katy García.



Tras el nacimiento del pequeño Antonio, la 'toñita' del Rímac anunció en Instagram: "Soy mamá. Antonio llegó y es el mejor regalo de Dios por Navidad". Rápidamente, Katy García habría recibido cientos de mensajes felicitándola.

