¿Hubo infidelidad? Expareja de Katy García habla sobre el fin de la relación: "Cuando hay traición, el amor se acaba"

Karim Vidal rompió su silencio y causó sorpresa tras una entrevista con el programa Magaly TV: La Firme. La expareja de Katy García habló del difícil momento que está atravesando tras el fin de su relación con la exbailarina.

En medio de sus declaraciones, no pudo evitar el llanto al revelar que no podía ver a su hijo cada vez que pasaba a visitarlo y era Katy García quien al final decidía si lo permitía o no. Por ese motivo, Karim Vidal pedirá la custodia compartida del menor.

Cuando Magaly Medina le consultó cómo iba el proceso de divorcio, Karim Vidal informó que el divorcio ya se dio y que ella misma lo tramitó cuatro días después que Katy García le dijera que ya no la amaba.

"Ya fuimos a la corte para firmar el divorcio. Nos salió el divorcio a los 4 días de que ella me dijo que ya no me amaba. Le dije: 'Toma, no quiero que pienses que quiero retenerte' Eso no existe para mí", detalló.

Pero lo que llamó la atención de la Urraca fue cuando Karim Vidal dijo: "Cuando el amor se acaba, cuando hay traición, se acaba y se acabó". Al consultarle si se refería a una posible infidelidad como la causa de la ruptura, ella solo atinó a decir que eso se verá en la corte.