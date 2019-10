Katy García: Su expareja rompe en llanto por separación y reclamaría custodia de su hijo | VIDEO

Katy García confirmó el último domingo que su relación con Karim Vidal llegó a su fin tras varios años de estar juntas. Pese a que ninguna dio detalles ni las causas de la separación, se sabe que la expareja de la popular 'Toñita del Rímac' no ha dejado de publicar mensajes en alusión al fin de su matrimonio.



Ante esta noticia, el programa de Magaly Medina conversó con Karim Vidal y ella rompió en llanto, al parecer, porque ya no está cerca del hijo que ambas tuvieron.



En el avance de 'MagalyTv: La Firme', se puede notar la desesperación de la ex de Katy García por esta situación, mientras que la exbailarina solo ha mostrado fotos de su hijo.

Avance Magaly Tv sobre separación de Katy García

Sin embargo, en sus recientes publicaciones Karim Vidal puso "puedo tener mil errores, pero yo jamás cambio el amor de mis hijos por nada...soy madre antes de ser mujer", que sería una clara indirecta para Katy García, quien respondió publicando la fotografía de su hijo comiendo tallarines demostrando que está feliz.

Katy García indicó, a través de un corto mensaje en sus redes sociales, que se separó de su pareja Karim Vidal, con quien mantenía una relación y un hijo en común.



"Los leo a todos y para evitar especulaciones quiero confirmar lo que mucho se dice sobre mi relación: Karim y yo estamos separadas. No es fácil para mí hablar sobre esto. No quería hacerlo, pero es necesario", escribió Katty García.



La modelo, quien dejó el Perú para vivir con Karim Vidal en Estados Unidos, evitó dar detalles sobre el motivo de la separación, pero aclaró que entre ambas existirá respeto y cariño por su bebé.