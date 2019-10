Karim Vidal revela que puso cámaras y micrófonos en su casa por sospechas de infidelidad de Katy García

Karim Vidal rompió su silencio. La todavía esposa de Katy García conversó con el programa de Magaly Medina y reveló algunos detalles de su relación con la ex 'Churrita', quien anunció el término de su relación hace unos días.

Según su testimonio, la ex bailarina se comunicaba con futbolistas y cantantes. "Creen que porque son millonarios, porque trabajan en otros países pueden tener las mujeres que les da la gana. A muchos les he escrito y les he dicho '¿oye que te pasa? ¿Por qué le escribes a mi casa?' Estos cantantes que ahorita deben estar regocijándose de risa", contó.

Asimismo reveló que Katy García le confesó que no la amaba más de la noche a la mañana, pero previamente había colocado micrófonos y cámaras en su casa, por algunas sospechas de infidelidad que guardaba. Al parecer, vio entrar a un hombre a su vivienda.

"Nosotros hemos tenido una vida feliz hasta el lunes y el viernes se levanta (y dice) 'no te quiero', de la nada, de la nada señor, pero yo para esto ya había puesto audios en mi casa y cámaras, porque yo había visto unas cositas que no me habían gustado", aseguró.

Además, Karim Vidal también habría descubierto que Katy García negaba su relación con ella y que muchos creían que era su hermana. Según revela, le habría dicho a sus conocidos que el papá de su hijo la abandonó y que ella la recibió en su casa. "Yo me he sentido la más utilizada del mundo", indicó.

Por otro lado, reveló que durante toda su relación con la 'Churrita', mantuvo a sus padres y pagó su casa en el Rímac. Finalmente, aseguró que quiere pasarle manutención a su hijo y que se le considere sus derechos y deberes como padre.