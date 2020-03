Katy García confirmó que tiene una relación con el vecino. “Estoy saliendo con él", dijo la exbailarina en el programa de Magaly TV La Firme. En la entrevista también habla sobre el infierno que vive tras la separación de esposa Karim Vidal, a quien denomina como una “mujer muy mala”.

“Todo el mundo cree que ella es la pobrecita y yo la mala, pero no es así. Yo no la veo, no ve a mi hijo, yo hago mis cosas tranquila porque desde que me fui de esa casa, ella me hace la vida imposible”, dijo la exbailarina en el programa de Magaly Medina. La periodista le preguntó sobre las acusaciones de infidelidad que le hace Karim Vidal. Al respecto, la popular “Churrita” indicó que las cosas no son como las cuenta Vidal y que ella empezó su relación con el vecino cuando se separó de ella. “Esto recién está pasando ahora, lo estoy conciendo”, precisó.

Además, Katy García negó que estuviera viviendo con el vecino. “Yo vivo con una roomate, duermo con mi hijo porque a mí no me alcanza, yo no tengo dinero", contó la exbailarina. La Churrita acusó a Karim Vidal de haberle quitado la visa a su papá. “Así como hizo que a mi papá le cancelen la visa, también puede llamar a migraciones y me botan, yo no puedo decir la palabra trabajo, en este país de algo tengo que vivir”, dijo.

Katy García reveló que su situación en EE.UU no es legal. “No estoy segura aquí, yo tengo derecho, puedo conocer personas, pero no puedo decir nada más porque ella podría vengarse”, continuó la exbailarina. La Churrita también reveló que Karim Vidal se burla de su condición económica: “Ella me dice yo sí tengo plata, tú no”. Finalmente, Katy García afirmó que nunca le negó a Vidal ver a su pequeño: “Ella es la que empezó el juicio”.

Vidal y García contrajeron matrimonio hace en 2017. Pero en 2019 sorprendieron a todos al anunciar el fin de su matrimonio. Aunque ambas ya están divorciadas, la relación no terminó bien. Acusaciones de presuntas infidelidades se han dejado entrever por ambas partes y están enfrentadas por la tenencia de su hijo.

