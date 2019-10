Katy Jara | Aída Martínez arremete con todo contra la cantante y le advierte: "El karma existe" | FOTOS

La modelo Aída Martínez le recordó a Katy Jara que todo en la vida da vueltas y que el karma existe, ahora que se ve envuelta en un nuevo escándalo al ser señalada de haber roto una relación para casarse con Marvin Bancayan.



Hace seis años, Aída Martínez reveló que Katy Jara ‘se metió’ en su relación con Julián Legaspi.



“No sé nada de Katy Jara, no estoy pendiente de su vida. Hace unos años conté lo que me hizo, y bueno, felizmente está bien superado. Pero en la vida todo se paga, todo da vueltas, el karma existe de verdad”, dijo Aída en tono burlón.

Sin embargo, no dudó en comentar el rápido matrimonio que tuvo la cumbiambera.



“Eso es lo malo de casarse tan rápido, no se conoce del todo a las personas. Además, tienes que estar seguro de amar, veo mucho que la gente se casa y no está segura de lo que quiere”, añadió.



Por otro lado, Aída comentó que está feliz por la relación que llevan sus amigos Xoana González y Renzo Spraggon.



“Soy amiga de ambos y sé todo, pero no tengo la autorización para dar detalles. Lo único que puedo decir es que ambos están muy felices. Me encanta que dos personas a las que quiero mucho, puedan pasarla bien”, indicó.

Además, señaló que Xoana merece darse una nueva oportunidad y que Renzo es una buena persona.



“Ella merece ser feliz, Xoana es una chica bastante sensible, la han traicionado en el amor y Renzo es una persona de gran corazón, muy trabajador”, precisó.

La cumbiambera Katy Jara está en medio de la polémica tras contraer matrimonio con Marvin Bancayan , un piurano con quien mantuvo seis meses de intenso romance. El programa Magaly TV: La Firme entrevistó a la expareja del exconsejero municipal de Piura, quien acusó a la cantante de destruir su relación.



Según el testimonio de Fabiola de la Cruz, ella estuvo 4 años con Marvin Bancayan y juntos tuvieron un bebé, que acaba de nacer el 16 de agosto. Ella señaló que Katy Jara sí sabía de su existencia y de su embarazo, algo que no le importó.