La cantante Katy Jara reveló que vivió duros momentos debido al bloqueo de la Panamericana Norte producto del paro agrario. A través de su cuenta de Instagram, la artista reveló que logró llegar a Trujillo y reencontrarse con su familia, pasando vías alternas y ‘hasta realizando un pago’.

Katy Jara contó que rumbo de Lima a Trujillo se enteraron que un vehículo cayó a una canaleta y dos personas fallecieron.

“Vivimos épocas difíciles, yo misma no sabía si iba a lograr cruzar a Trujillo; pero no perdía la esperanza de poder reencontrarme con mi hija y mi familia, a la vez Marvin (su esposo) quería pasar en Piura con su familia y sus pequeños”, escribió.

Agregó que por fortuna lograron pasar la vía, utilizando rutas alternas. “Los nervios me invadían, lloraba, solo depositaba mi fe en Dios y oraba para que nada nos pase, pues habían varios manifestantes con palos, que no permitían el ingreso. En algunos tramos, había que dar un pago, para que dejen ingresar. Afortunadamente no nos pasó nada, pero si hubieron otros vehículos que fueron atacados”, relató.

KATY JARA ESPERA QUE LOS PROBLEMAS DEL PAÍS SE SOLUCIONEN

La cantante también señaló que gracias a su esposo pudieron lograr pasar la carretera. “(Él) pudo contactarse con algunos amigos de la zona de Virú y Trujillo, quienes nos fueron guíando vía whatsapp, nos mandaban ubicaciones. Ahora ya estoy en casa”, finalizó.

Katy Jara finalizó afirmando que su esperanza en que los problemas internos del país puedan ser solucionados. “Hemos llegado a un punto en que la desesperación está llevando a tomar medidas extremas, en busca de soluciones y en ese proceso, mucha gente está resultando herida”, escribió.

TAMBIÉN LEE:

Apagón en zonas de Surco, Miraflores y otros distritos a pocas horas de la Navidad

Shirley Arica arremete contra Rodney Pío: “No sé cómo puedes vivir cuando no sabes si tu hija come”

San Juan de Miraflores: Vecinos atrapan a delincuentes y los dejan calatos