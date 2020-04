La cantante Katy Jara celebró ayer su cumpleaños 35 en cuarentena junto a su esposo, su hija y hermana, y dice que está agradecida por tener salud y mucho amor de su familia.

“Estoy pasando un día muy feliz porque me están sorprendiendo desde temprano, sobre todo porque tengo salud y toda mi familia se encuentra bien, como mis padres en Trujillo. Mi hermana me ha preparado un rico desayuno, mi esposo ha comprado una torta y mi hija hizo una decoración, así que me siento bendecida”, comenta la cantante.

Además, señaló que la cuarentena le ha servido para fortalecer la relación con su esposo.

“El pasado 30 de marzo cumplimos 6 meses de casados, ahora estamos celebrando mi cumpleaños y cada día fortalecemos nuestra relación, crecemos como familia. Como toda pareja tenemos algún altercado pero nos sirve para mejorar”, añadió.

Asimismo, Katy Jara se refirió al tema de que los músicos reciban un bono en medio de esta pandemia.

“Conozco muy bien la realidad del músico peruano y son miles los que viven del día a día, y ahora se encuentran sin trabajo. Yo soy dueña de mi orquesta y gracias a Dios tengo unos ahorros para asumir una emergencia como esta, pero otros sí necesitan un apoyo económico”, manifestó.

(Eric Castillo)