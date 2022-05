A través de sus redes sociales, Katy Jara compartió con sus seguidores el próximo estreno de su primera canción cristiana titulada ‘Mi vida cambió', luego de anunciar que ahora se dedica de lleno a predicar la palabra de Dios.

Hace unos días, Katy Jara confesó que se había alejado de la TV y del mundo del espectáculo e, incluso, cambió su forma de vestir. Debido a esto, lanzó su tema musical cristiano en el que plasma todo su sentir.

“Querida familia, hoy presentamos nuestra 1era canción : 𝐌𝐢 𝐕𝐢𝐝𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨́, una canción de mi autoría, inspirada en todo este maravilloso proceso por el cual, El Señor Jesucristo, nos ha llevado a conocer su palabra”, escribió.

SE CONFIESA EN REDES SOCIALES

De esta forma, Katy Jara inicia una nueva etapa en la que se enfocará a nuevos proyectos en la línea de su nuevo estilo de vida espiritual que ahora profesa, según el post que compartió hace unos días.

“Hace algunos meses atrás conocí la palabra de Dios, empecé a congregarme, llevar un discipulado, y poco a poco, mi vida fue cambiando. Empecé a entender que muchas cosas de las que hacía, no estaban bien, pero igual, seguía dentro de ellas, porque eran parte en ese momento de mi trabajo como artista. Pero llegó un punto de mi vida, que estas cosas ya no me hacían feliz. Empecé a sentirme vacía y sin sentido. Y es que cuando conoces a Cristo, ya nada es igual, quieres apartarte de lo que pueda alejarte de El Señor. En ese contexto, decidí dejar todo para empezar a seguir a Cristo y que mi vida dependa únicamente de Él”, añadió de manera tajante.