Katy Jara se casó con piurano tras seis meses de relación ¡Felicidades! | FOTOS

Katy Jara lo anunció. La animadora de cumbia contrajo matrimonio con el piurano Marvin Bancayan Fiestas. A través de redes sociales, la cumbiambera mostró fotos de su día feliz.

"¡Señor y Señora Bancayan! Te amo para siempre vida mía #MK #katykaty #katyjara #marvin #felizmentecasados", escribió en Facebook e Instagram Katy Jara. En la imagen aparece con su vestido de novias y su esposo un terno negro con corbata roja.

Hace unas semanas, Katy Jara contó a Trome sus planes de contraer matrimonio. La pareja inició su romance hace seis meses y, pese a las críticas por lo corta de su relación, ambos se mostraron felices con su decisión.

Marvin Bancayan Fiestas tiene 33 años y tiene dos hijos de su primer compromiso. Katy Jara tiene 34 años y una hija de su anterior relación. En la entrevista a Trome, ambos contaron que se consideraban almas gemelas pues tienen muchas metas en común.

Además, Katy Jara contó cómo fue que se conocieron: "Fue en Sechura, a donde fui a grabar un video. Él llegó con un amigo para entregarme un material para ‘Domingos de fiesta’. Al terminar el clip, hubo un compartir con los que estábamos ahí, firmé autógrafos y me tomé muchas fotos, hasta que me abordó. ‘Te tomas fotos con todo el mundo, ¿puedes tomarte una foto conmigo?’ Pero fue la forma cómo me lo dijo, entre tímido y coqueto, eso me desequilibró, me puse nerviosa"