La cantante Katy Jara nos reveló en un divertido ping pong de preguntas que cree en el amor a primera vista, pues así quedó flechada por su esposo Marvin Bancayán, con quien va a cumplir dos años de matrimonio en setiembre próximo. Asimismo, que tiene la manía de comprarse fajas para lucir su cintura y moldear sus curvas.

“Claro que creo en el amor a primera vista, me ha sucedido con mi esposo Marvin. Todo sucedió sin buscarlo, y estamos construyendo una linda historia juntos. La pandemia ha separado a muchas parejas, pero a nosotros nos hemos fortalecido, nos ha hecho crecer mucho”, comenta la cantante de cumbia.

En otro momento, señala que se ha vuelto la ‘reina de las fajas’, pues cada vez que sube de peso compra una y otra para poder moldear su cintura. “Cada vez que subo de peso tengo la manía de moldear mi cintura y me compro una, dos y muchas fajas… en verdad, creo que soy la reina de la fajas, ja, ja”, confiesa Katy Jara, quien ahora ha retomado su pasión por el deporte y sale a correr varios días por semana y tener una dieta balanceada.

Katy Jara en secuencia Ping Pong

Asimismo, recordó que el momento más feliz que ha tenido ha sido el nacimiento de su pequeña hija. Sin embargo, hace unos días reveló que tiene muchos deseos de volver a convertirse en madre y lo han planificado con su esposo para el próximo año.

“Con Marvin hemos conversado que nuestro matrimonio religioso lo vamos a postergar hasta el próximo año y esperamos que sea en Piura, porque ya nos hemos casado por civil en Trujillo, pero cuando la situación por la pandemia esté más controlada porque queremos hacer una celebración con la familia y amigos, pero queremos ser padres y quizá eso pueda darse antes”, añadió la conductora de ‘Domingos de fiesta’, que se emite por Tv Perú.

Katy Jara nos revela detalles de su vida

En otro momento, la cantante añadió que de no haber sido cantante se hubiera dedicado a la medicina y que si tuviera un superpoder le daría alimento a todos los que no lo tienen. “La música me encanta, desde niña estoy en este mundo, empezando a cantar música folclórica… pero de no haber podido realizarlo, hubiese sido doctora, es una profesión muy noble”, añade Katy Jara.

Finalmente, contó que prefiere lo dulce a lo salado, que suele calzar 35 y que no toma ron ni cerveza, pues prefiere un buen pisco.