La cantante Katy Jara cumplió el sueño de cientos de niños, al convertirse en ‘Mama Noela’ y hacerlos pasar un momento feliz en esta Navidad, repartiendo alegría y juguetes.

“Cada año realizo actividades para los niños porque la Navidad es para ellos, tienen que disfrutarla. Por eso, me convierto en una Mamá Noela o una duende para hacerlos jugar, cantar juntos y compartir momentos inolvidables”, comentó la cantante de cumbia.

¿Has tenido en tu niñez alguna Navidad triste?

En mi niñez nunca ha faltado el panetón y el chocolate para compartir en mi numerosa familia y eso nos ha mantenido unidos, pero no habían regalos. Por eso, muchas veces en esta época me llena de tristeza ver a niños trabajando en las calles vendiendo caramelos o pidiendo alguna propina. Cuando era niña nunca me regalaron una muñeca porque no alcanzaba el dinero, iba a las chocolatadas en mi barrio y, a veces, no alcanzaba un juguete o me tocaban carros o pelotas. Pero una vez, una vecina me propuso venderme una muñeca usada a un sol setenta, y junté con mi hermana. Esa Navidad es inolvidable.

¿Tu hija conoce esa historia?

Claro. Sabe muy bien y es agradecida, porque tiene un cuarto para sus muñecas. Las disfruta, pero también va conmigo y conoce la realidad de otros niños. Le he inculcado ser solidaria, desprendida, a compartir y lo hace con mucho cariño. Gracias a Dios mi hija puede estar bien, tampoco le compro todo lo que me pide, pero siempre hay una parte triste y quisiera tener regalos para todos.

¿Dónde vas a recibir la Nochebuena?

Como todos los años estaré en Trujillo con mi familia, es un momento para reencontrarnos, de unión y compartir. Este año la familia ha crecido porque estará mi esposo, quien ha prometido llevar el chancho para la cena.

¿Y tú sueles cocinar?

Me encargo de hacer el chocolate y las ensaladas, porque el pavo lo mandamos a hornear y nos aseguramos de que salga bien, ja, ja, ja.

También es una fecha especial porque llevas pocos meses de matrimonio…

Será la primera vez que pasaré Navidad con una pareja, porque hasta en eso tenía mala suerte, en fechas tan importantes como Navidad, Día de la Madre o 14 de febrero algo pasaba. Creo que se peleaban conmigo para no darme regalos, ja, ja, ja. Esta Navidad será totalmente distinta, pues mi esposo se lleva bien con mi familia, con mi hija… es como yo, un tipo campechano, sencillo y humilde, hacemos buena dupla.