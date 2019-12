A pesar de que en la farándula es recurrente el tema de la infidelidad, la cantante Katy Jara comentó que confía plenamente en su esposo Marvin Bancayán, con quien tiene pocos meses de matrimonio y viven en provincias distintas.

“Muchas personas me preguntan cómo hago para poder mantener mi relación, pues mi esposo vive en Piura y yo estoy en Lima, en provincias o fuera del país por mis giras musicales, y todo se basa en la confianza... si él no me hubiera demostrado que es sincero y leal, no podría dormir tranquila”, aseguró la cantante.

¿Estás al tanto de todos sus movimientos?

No es que yo esté detrás de él sino al contrario, porque si él sale de noche con sus amigos me cuenta dónde y con quién estará. Me envía fotos, entonces, yo me siento tranquila.

¿Tienes mucha confianza en él?

Es que no me ha demostrado lo contrario. He conocido a toda su familia y su círculo de amistades. Además, sé que le gusta la cumbia y el baile.

¿Perdonarías una infidelidad?

Es un tema siempre complicado, pero después de todo lo que he vivido en el pasado, no creo que lo haga. El hombre que te engaña una, dos veces, lo hace siempre. He vivido en carne propia todo eso, con mensajes, fotos. Fue una etapa dura en mi vida, pero me pude curar y he vuelto a creer en el amor. Pero tampoco soy ciega.

(Eric Castillo)