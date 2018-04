Katy Jara la pasó muy mal por infidelidades: "No tenía ganas de trabajar ni de comer" [VIDEO y FOTOS]

A sus 36 años, Katy Jara se ha enamorado y entregado por completo a las parejas que tuvo, pero reconoce que también vivió una pesadilla cuando le fueron infiel. Pese a ello, esas duras experiencias la hicieron madurar, ser mejor persona, mujer, madre y capitalizar ese dolor para escribir canciones como ‘Déjenme sufrir’, que la rompe en YouTube. Ahora está soltera y sin apuro por encontrar pareja, pero recalca que cuando aparezca, el galán debe ser trabajador, mayor que ella, leal y sincero. ¿Alguien se apunta?



¿La estás rompiendo en YouTube con tu tema ‘Déjenme sufrir’?

Me tiene muy contenta porque estamos por llegar a los 8 millones de visitas. Es el tema más pedido en los shows y nos abrió las puertas de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y hasta Brasil. Vivo de la música y voy donde me llamen.



Es una canción con mucho dolor...

Retrata el dolor que se puede sentir cuando alguien te deja, te abandona sin darte razones. Existen esos hombres que se marchan, por eso la canción dice: ‘Déjenme sufrir, déjenme llorar hasta la muerte, que mi vida se desvanece’. Son situaciones duras porque una se queda pensando como si fuese la culpable.

¿Es una canción para esos hombres que juegan con las mujeres?

Hay hombres y mujeres que juegan, que no son sinceros con su pareja. Lo ideal es tener la valentía para pararse al frente y decirte me equivoqué, lo siento, hay que darnos un tiempo. Para algunos es más fácil intercambiar parejas, ir de flor en flor, es duro enterarse de eso.



¿Te han hecho sufrir mucho?

He pasado por muchas etapas en mi vida amorosa que me han servido para enriquecer mi parte musical. Escribí canciones como ‘Cantinero’, que habla sobre la traición, la infidelidad y está basada en situaciones que pasé.



Del desamor brotan las mejores composiciones...

Creo que sí, el dolor te lleva a lo más extremo de tu vida, a pensar las ideas más locas y absurdas. El que no sufre, no aprende. El equivocarte y tratar de enmendarte te hace avanzar como ser humano.



¿Te hizo más fuerte?

Sí, en la actualidad me siento una mujer más fuerte, decidida, segura... y, por ende, soy mejor persona, mujer, madre, amiga, cantante y artista.

¿Y has hecho sufrir a algún hombre?

No. Soy una mujer muy sincera, me gusta la verdad ante todo. Cuando me enamoro de alguien lo hago bien, lo doy todo. Por eso me he enamorado pocas veces en mi vida. Para mí, la lealtad, honestidad y sinceridad son cualidades básicas.



¿Te han sido infiel?

Sí.



¿Es duro superarlo?

Depende en qué etapa de tu relación sentimental te encuentras. Si estás muy enamorada, puede ser duro superarlo.



¿Qué tan difícil te tocó vivir?

Lo más catastrófico. No podía dormir, amanecía viendo la salida del sol, no tenía ganas de trabajar ni de comer. Fue una etapa depresiva, pero luego de tanta oscuridad llegó la luz. A veces entregamos mucho a quien no debemos, pero el mundo no se acaba. Yo lo comparo con los zapatos, te explico... puedes encontrar unos muy lindos, pero no te quedan, te aprietan, te hacen doler... Por más que hagas lo que hagas para calzarlos, no te quedan bien, entonces no son para ti. Así, en la vida también hay parejas que no son para ti.



¿Ahora das consejos?

Muchas mujeres me escriben en mis redes sociales por un consejo y se los doy. Estar fuerte es un proceso, una puede decidir si quiere sufrir o no, dejar de llorar y maltratarse. La vida no es corta, sino que demoramos mucho en ser felices.



Ahora te sientes feliz...

Claro, cuando estoy cantando, escuchando música, corriendo, bailando, en mi programa ‘Domingos de fiesta’, en los shows...

¿Soltera?

Si. Tengo cinco meses soltera, estoy tomándome mi tiempo y lo disfruto con mi hija y mi familia. El amor llegará en su momento, no lo busco, soy una mujer romántica. Solo dos personas han sido parte de mi vida, soy de relaciones largas, la última de 9 años.



¿Pero aceptarás las invitaciones que te hacen? En tus redes sociales te piropean mucho...

No me siento con las ganas de salir con alguien, todo es un proceso. Pero sueño con casarme de blanco, tener una gran fiesta con 5 orquestas, con Agua Marina, Grupo 5 y Sonia Morales.



¿Tienes un prototipo de hombre?

No. Cuando se ha vivido mucho, lo único que pido es que te respete, valore y admire. Un hombre que no te admira, no te ama. Además, que sea muy trabajador.

¿Te gustan mayores o chibolos como a Lucía de la Cruz?

Tiene que ser mayor, yo tengo 36 años. Nunca me han gustado los menores. Pero ojo, yo creo que no hay edad para el amor y no está mal que una mujer esté con un chibolo. Además, cada día más hombres de 40 tienen chicas de 20.



¿Saldrías con un chico que sea chambeador, pero gana el sueldo mínimo?

Eso no interesa, el dinero se hace. Lo importante es que sea trabajador, porque yo duermo 4 horas diarias y siempre estoy produciendo, debe estar a mi ritmo. Si le sobra el tiempo es complicado porque ahí empiezan las infidelidades. Yo empecé ganando una pollada y gaseosa. Con mi trabajo y talento, mi sueldo fue aumentando, me lo gané, nadie me lo regaló.



¿Pagas la cuenta cuando sales con tu pareja?

Algunas veces, a los hombres también hay que engreírlos, regalarles cositas, como perfumes, un reloj, enviarles una sorpresa.



¿Te han robado un beso en la primera cita?

Nunca he besado en la primera cita ni en la segunda. A la tercera puede ser, y si puedo hacerlo esperar más, así será. Mis besos no se los entrego a cualquiera. El beso es la conexión más importante con otra persona.