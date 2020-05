Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Hasta los barrios más escondidos de la capital llegó regalando alegría y sabor. Porque cada domingo tenía esa responsabilidad. Katy Jara no solo canta, también encandila a un pueblo que la ama y que ella abraza. Pero ser humano, al fin y al cabo, también conoce -y mucho- de la vida. Esta es solo una parte de lo que experimentó y lo que da.

¿Por qué las mujeres no lloran de amor en una cantina?

Muchos hombres prefieren el licor para consolarse, pero nosotras buscamos a una amiga para conversar.

¿Una frase que siempre usa el ‘tramposo’?

Es la envidia que los demás tienen de nuestra felicidad.

¿Y la engañada cómo lo justifica?

Estando sola se dice a sí misma: ‘Entiéndelo’.

Cuando ya pasa todo, lo ves nuevamente y muy descuidado. ¿Cómo reaccionas?

Aunque nunca me fijo en el físico, si aparece como lo describes me pregunto: ‘¿En qué estaba pensando que me moría por él?’.

¿El infiel puede cambiar?

Descansa porque está fatigado, pero va a regresar a sus andadas con más fuerza.

¿La mujer olvida y para siempre?

Mujer que voltea la página y ya te sacó de su vida, mejor no insistas.

¿Qué mujeres se identifican con tus canciones?

Las sufridas y guerreras.

¿Por qué?

Es que ellas, como yo, hemos sufrido por amor. También son madres solteras, como lo fui en su momento.

¿Te lo hacen saber?

En las presentaciones con ‘Domingos de Fiesta’.

¿Qué casos has encontrado?

Un joven me confesó que tenía sida y hoy no es mi fan sino mi amigo.

¿Otro momento extraordinario?

Cuando mujeres engañadas, que crían solas a sus hijos, me abrazan y me dicen que quieren ser como yo.

Con esta cuarentena y sin poder dar conciertos, ¿te quedaste endeudada?

Yo tengo un promedio de pago de 10 mil soles.

¿Tu última inversión?

Compré un bus de 125 mil dólares para trasladarnos con la orquesta y eso todavía hay que seguir pagando.

Debes andar muy angustiada...

Todos los de la industria de la música sabemos que no tendremos trabajo hasta el otro año, salvo que se encuentre la vacuna para este virus.

Igual estás ayudando...

Por mi Instagram estamos haciendo concursos para los seguidores y ya ganaron 13 personas.

¿Cuál es el premio?

Les transferimos 300, 200 y 100 soles, y a los restantes 70.

Pocos hacen eso...

Llegó el momento de dar una mano a las personas que nos quieren y respetan.

¿Ayudas de otra manera?

Estamos apoyando a personas necesitadas, pero eso no lo digo.

¿Tampoco publicas fotos?

Creo que no es tiempo de promocionarnos.

Es bueno saber que tienes esos principios...

Llamo a todos mis compañeros músicos para que apoyemos a quienes están a nuestro alcance.

Tu canción dice ‘Quiero volverte a ver’ y la pregunta es ¿a quién extrañas?

A mi mamá, que viajó a Trujillo antes de la cuarentena y no la vi más.

A cuidarse...

Un saludo a los lectores del diario y decirle a la gente que hay que cumplir las reglas, que la vida es corta y tenemos poco tiempo para ser felices.