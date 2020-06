¡TAMBIÉN FUE AFECTADA! Katy Jara reveló que ella y su esposo se contagiaron de coronavirus. Debido a esto, la cantante tuvo que aislarse y enviar a su hija a la casa de su hermana, según contó.

En declaraciones a diario ‘La Karibeña', Katy Jara comentó que tuvo que ser medicada con azitromicina, prednisona y paracetamol por ocho días. Por su malestar, tuvo que ausentarse de su programa ‘Domingos de Fiesta’ que se emite por TV Perú.

“Ya estoy mucho mejor, no dije nada a nadie para no preocupar a mi familia pero puedo decir que vencí la enfermedad. Desde que empezó los síntomas mandé a mi hija a la casa de mi hermana, la aislé y ella no ha tenido nada. Ya me encuentro en el día 21 de cuarentena, mi esposo ni yo hemos salido para nada”, comentó Katy Jara.

Asimismo, Katy Jara especificó que en este periodo tuvo fiebre, náuseas, ardor en la espalda y escalofríos. Asimismo pensó que su situación se iba a complicar por los casos que se ven en TV.

“A mí me atacó por los riñones y la circulación por eso sentía ardor en el cuerpo, me recetaron pastillas anticoagulantes”, agregó la cantante que se viene recuperando.