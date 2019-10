Katy Jara: "Jamás me metí en su relación, estoy tranquila porque sé con quién me casé" | ENTREVISTA

Katy Jara aclaró que jamás se metió en la relación que su hoy esposo, Marvin Bancayan Fiestas, tuvo con la madre de su segundo hijo, Fabiola De la Cruz, y resaltó sus valores como padre.

“No es verdad que me metí en su relación. A él lo conocí solo, ellos se separaron y al tiempo supieron del embarazo de la señora, pero ya no eran pareja cuando recibieron la noticia. Marvin me contó todo, no hubo secretos entre nosotros, ellos solo tenían una relación de padres”, dijo Katy.

Pero comentó que su hermana te encontró en su casa...

Cuando lo conocí estaba separado de la señora, fuimos amigos, luego se fueron dando las cosas y sin secretos, siempre demostrándome que es un buen papá. Yo estoy tranquila porque sé con quién me casé.

Sin embargo, esta situación no lo deja muy bien parado, porque su primera esposa lo ‘ampayó’ con quien hoy es la madre de su segundo hijo.

Me casé con Marvin porque estoy enamorada de él y ambos siempre hemos sido sinceros desde el inicio, me casé convencida de que es el gran amor de mi vida.

¿Tienes la conciencia tranquila?

Marvin es un gran hombre, cuando salió la promoción en el programa de Magaly, estábamos camino a Ecuador porque me estaba apoyando para trasladar a mi sobrinita que debía atenderse allá. Lamentablemente no llegamos por los problemas que existen en las carreteras, pero son esas acciones son las que me enamoraron de él.

SE DEFIENDE



En tanto, en su redes sociales Marvin hizo su descargo.

“Dejo claro y establecido que mi relación con mi ahora esposa empezó de la mejor manera, y se fue consolidando conforme pasaron los meses... Por respeto a mi menor hijo evitaré pronunciarme con respecto a su madre, por que tú conoces perfectamente toda la verdad, solo recuerda que no creo en el karma, pero sí te digo que Dios da a cada quien lo que se merece”, posteó.