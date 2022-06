Una vida puede cambiar en un segundo y algunos pueden llamar capricho del destino, otros, porque nada es estático, sino que sufre constante transformación y ella lo llama el poder de Dios. Katty Jara fue una excelente cantante de cumbia y está entre las chicas más bellas de nuestra farándula peruana, pero de un tiempo a esta parte, olvidó la ropa sexi y los escotes atrevidos. Hoy va por la vida, dando testimonio de Cristo, lleva una Biblia como compañera inseparable y alista su regreso a los escenarios, pero ahora como adoradora del Señor.

Katty, ¿Dónde están tus minifaldas?

Ya están guardadas en cajones y sacadas fuera de mi casa.

Un día me dijiste: ‘No me gustan mis manos pequeñas’

Ya no me preocupan esos temas. Ni ponerme cejas, ni uñas postizas.

Dejaste los zapatos con plataforma, ¿Cuánto mides?

Todos creían que mi talla era casi de 1 metro con 70 centímetros, porque usaba zapatos que no bajaban de taco 18.

¿Y cuál es tu talla realmente?

Mido 1 metro con 55 centímetros.

¿Podemos saber el tamaño de tus pies?

Calzo 36.

¿Costó dejar todas esas vanidades?

Desde muy pequeña he vivido con los brillos y el maquillaje, recuerden que desde los 5 años canto.

¿Y cómo fue el proceso de cambio?

Es como algo dentro de ti, que te dice eso ya no va.

¿Y el ‘enemigo’ te tienta a regresar a la vida pasada?

La palabra dice que él está siempre como un león rugiente, tratando de devorarnos.

¿Servir a Dios te pone en la mira del diablo?

Como familia y pareja nos ha pasado muchas cosas desde que soy cristiana. Se enfermaba mi familia, mi esposo y nosotros reafirmábamos nuestra confianza en Dios. El diablo estaba tratando de no perdernos.

¿Te gusta ser otra persona?

Cuando naces en Cristo, uno nace de nuevo.

¿Era necesario dejar toda la ropa fina, cara y a la moda?

Somos hijas de un Rey y nos comportamos a la altura de ello: Decorosas, pudorosas y decentes.

¿Y lo fashion ya no te importa?

En realidad, el mundo te pone una plantilla y tú vistes de acuerdo a ello.

¿Es una presión?

Claro. Si no te pones esa prenda, crees que estás mal. Te dicen: ‘¡Qué mal! ¡qué aburrida! y todo porque no estás en el molde.

Las tentaciones también llegan en forma de trabajo

Tuve las propuestas que nunca antes me ofrecieron.

¿Cómo cuáles?

Un hombre que me quería contratar y pagar el espectáculo completo. Salió una gira a Europa.

¿Algo más?

Un día fui a Gamarra y empecé a escuchar mi canción en una radio. Todos saben que mi música sonaba en el sur del país y ahora, de repente, la escuchaba en todos lados.

¿Hoy cómo son tus días?

Una mujer virtuosa y de orden. Preparo la comida a mi hija, me preocupo que la ropa de mi esposo esté bien planchada. Me levanto a las 5 de la mañana a cocinar para mi niña que lleva su merienda al colegio.

¿Y cómo pareja?

Empiezas a dar un amor más fidedigno. La Biblia dice que una mujer no debe ser alabada por su físico o ropa, sino por lo que brota de su espíritu.

Hay feministas que aseguran que La Biblia es machista al decir en su texto que la mujer debe ser sumisa a su pareja

Cuando habla de someterse al marido, se refiere a la ayuda idónea. Nos dice que cuando se casen dejarán padre y madre para ser una sola carne.

¿Cuál es el orden?

El varón es la cabeza del hogar y con esa responsabilidad debe conducir su familia en amor.

¿Conclusión?

Sumisa si es un buen líder del hogar, si me ama, me respeta y me hace sentir que soy la compañera idónea. Ir de la mano y ninguno ser menos que el otro.

La Palabra de Dios nunca condena la homosexualidad

El Señor diseño el mundo con un varón y una mujer para formar una familia, pero en el camino hay tantas piedras que pueden ser tropiezos para algunos.

¿Un ejemplo?

Muchos amigos son gays y me han dicho que sufrieron un abuso sexual. No es en todos los casos, pero hay situaciones de dolor en sus historias.

¿Por lo tanto?

No soy nadie para juzgarlos.

¿Cuándo te hiciste a las filas del cristianismo?

En principio, cuando conocí La Palabra, en marzo del 2020, me iba dando cuenta que yo debía dejar cosas.

¿Qué siguió?

Sentía como alimento para mi espíritu y a principio del 2021 me daba cuenta que la sensación de bienestar iba más allá.

¿Entonces?

Con mi esposo empezamos a estudiar La Biblia. Luego, por la poca actividad que había en el país, por el Covid 19, nos fuimos a vivir a Piura y empezamos a congregarnos en una iglesia.

¿Cómo siguió la historia?

Setiembre u octubre empezó la reactivación, me presentaba a cantar y veía a la gente feliz, pero yo no estaba conectada con ellos.

¿Qué sentías?

Que ya no era lo mío. El señor empezaba decirme que ya no debía estar allí.

Pero tenías una manera de vivir y el cambio también afecta la economía

Entré en un proceso de oración constante y ayuno. Volví a lo que siempre fui: una emprendedora.

¿No te cuestionabas?

Le decía: ¿Señor cómo dejo lo que tanto me costó alcanzar? Pero lo acepté.

¿Habías invertido?

Me había comprado un bus y lo estaba pagando, además de instrumentos y vestuarios. Estaba endeuda hasta la coronilla.

¿Entraste en desesperación?

Ansiedad y leí el Libro de Lucas, capítulo 12, del 22 al 32: ‘Por qué te preocupas de las cosas del mundo Yo soy tu padre y sé qué tienes necesidades, pero ponme a mí en primer lugar y todo te daré por añadidura’.

¿Y fue así?

Dije: Dios me guiará y empecé con la venta de productos orgánicos, shampoo, cremas y vendí el bus.

¿Y tienes planeado seguir en la música?

Pensaba iniciar en un escenario pequeño. Ya estaba listo para cantar en Sechura y nos convocaron al concierto de Miel San Marcos, un grupo que canta a Cristo y del cual soy admiradora.

¿Te buscaron por tu historia musical?

No. De su página de Facebook anunciaron que vendrían a Lima y le puse like, además comenté y compartí la información.

¿Qué siguió?

Se sorprendieron y luego llegó la invitación para animar, respondíamos que ya no hacíamos ello y los organizadores, al ver mi crecimiento espiritual dijeron que más adelante me iban a considerar.

¿Entonces?

Su corazón les dijo que me pongan y ahora estaré con ellos en el concierto que será en el estadio de ‘San Marcos’ este viernes 10 de junio.

Eres una bendecida

Nunca esperé que mi debut en la música cristiana se de en un lugar tan grande y con un grupo tan especial.

¿Nerviosa?

Algo, pero no dejo de ensayar para presentar un show de calidad que se lo dedicaré a Dios.

¿Se viene algo más?

Seguiré con ellos este sábado 11 en el Complejo Deportivo San Juan Masías de Lambayeque.

Antes de irte déjanos un texto de la Biblia que siempre lo tengas presente

Daniel 10:12: Entonces me dijo: No temas; porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus palabras yo he venido.

Gracias

A ustedes y que Dios bendiga a los lectores de ‘Trome’.

