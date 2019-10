Katy Jara lloró al contraer matrimonio: "No podía creer que me casaba" | ENTREVISTA

Katy Jara lloró de emoción al casarse por civil con Marvin Bancayan Fiestas, pues imaginó que nunca más volvería a enamorarse y sentir que encontró a su ‘alma gemela’.

¿Cuándo se casaron por civil? ¿Y el religioso?

​

Hace unos días en Trujillo. El religioso, bueno, Marvin ya se casó con su primer compromiso, así que no podremos hacerlo, pero sí haremos una ceremonia religiosa en la playa el otro año, al lado de nuestras familias.

¿Estabas nerviosa?

Mucho, a última hora siempre pasa algo. Él llegó antes a la municipalidad y yo después. Mi movilidad se atrasó, casi muero de nervios ese día. Hasta que finalmente todo salió bien. Lloré de emoción, no podía creer que me casaba. Marvin es un hombre maravilloso, mi 'alma gemela', más de una vez pensé que no me volvería a enamorar. Es complicado estar alejados por nuestros trabajos, pero cada uno sigue luchando por sus sueños, hablamos a diario y casi en todo momento, para irnos contando cómo va todo. Me apoya en mis decisiones y yo a él.

¿Y la luna de miel?

​

Hoy viajo a Piura con mi hija y de ahí nos iremos a Ecuador el fin de semana con mi esposo.

¿Por qué adelantaron la boda? ¿Viene un bebé?



Aún no, es muy pronto, pero espero que el otro año pueda darse. Me gustaría volver a ser mamá.

Tendrían 4 hijos, dos de él, tu ‘Lu’ y el que vendría...



¡Sí! Ya lo hemos comentado y estamos ahorrando para comprar un terreno en Lima y construir nuestro hogar