Katy Jara: "Me gustan los chicos solteros y trabajadores, entre 35 y 40" | ENTREVISTA | FOTOS

Por Miguel Alegre Tinoco



‘Cuando me vaya de aquí vas a llorar’, canta Katy Jara en uno de sus videos, que ya tiene más de once millones de reproducciones en YouTube. Y muchos, que no imaginan un ‘domingo de fiesta’ sin ella, seguro piden una cerveza para calmar las penas.



Sus canciones han logrado conquistar el corazón de miles de fans, quienes también la siguen embelesados a través de la señal de TV Perú. Con ustedes, la chica que hace estremecer los barrios, ciudades, pueblos jóvenes y hasta los cerros...

La estás rompiendo en la televisión con ‘Domingos de fiesta’ en las redes, en los conciertos...

Ha sido un 2018 espectacular. Con mi banda estuve en Bolivia, Chile y se viene Ecuador. A nivel laboral nos va superbién; además, estamos incursionando en más cosas.

¿Y en lo personal?

Bien. Todo este esfuerzo requiere sacrificio y tiempo. He cumplido un año soltera. Nadie ha venido aún a mover el quiosco. Antes sí extrañaba, tuve una relación bastante larga y había veces en los que te entran momentos de angustia y quieres llamar a esa persona.



Es mucho tiempo...

Un año y tres meses, los estoy contando ja, ja, ja. Fue una relación bien complicada de 9 años. No me desespero, el amor llegará cuando tenga que llegar.



Tendrás un montón de admiradores...

Por el trabajo tenemos muchos fans, hombres y mujeres. Ahora hay más espacio en mi corazón. Creo mucho en el amor y soy muy romántica. No soy una chica tan moderna, en el sentido de ‘soltera pero nunca sola’ o ‘soltera, pero no descuidada’.



¿Algunos ya tomaron la delantera?

No. Me tienen miedo. A veces, los hombres se intimidan con chicas trabajadoras, que le dedican el cien por ciento a su carrera y además soy de carácter fuerte. Eso de ‘felices los cuatro’ no va conmigo. Viajo mucho los fines de semana y lo principal es que me sea fiel y respete mi trabajo y mis tiempos.



¿Qué te enamora de un hombre?

Su inteligencia, carisma, sencillez, que sea virtuoso, trabajador y sepa respetar mi carrera. Admiro la humildad de una persona. Ese día podré fijarme en el amor, pero tiene que llegar solito.



¿Billetera mata galán?

Trabajo muy duro porque tengo una hija, una familia. Es irrelevante si un hombre tiene plata o no, pero sí muy importante que sea trabajador, que tenga sus ideales muy puestos y sepa a dónde quiere ir.

Katy Jara: "Me gustan los chicos solteros y trabajadores, entre 35 y 40" (Giancarlo Ávila- FOTO) Katy Jara: "Me gustan los chicos solteros y trabajadores, entre 35 y 40" (Giancarlo Ávila- FOTO)

Y que sea soltero...

Por encima de todo. No me gustan los chicos comprometidos.



Tus canciones hablan mucho de sufrimiento. ¿Tiene que ver con vivencias tuyas?

Cada canción ha sido finamente seleccionada. Le pedí al compositor Miguel Laura que me escriba un tema para esos amores que no podemos olvidar y salió ‘Brindo por un amor’. También hay uno que se llama ‘Maldito’, de Juan Torres, que habla de ese hombre que te deja sola. Cada canción simboliza una parte de mi vida, las etapas que he ido pasando.



¿Se puede perdonar en una relación?

Antes, cuando era chica, decía: ‘Jamás voy a perdonar una infidelidad’. Pero perdoné muchas. He tratado de entender la naturaleza del hombre, el tema es cuando el otro ya se acostumbra. Y cuando el cariño baja, se pierde el respeto y sin eso no existe una relación.



¿Pasarías por alto una agresión?

Gracias a Dios nunca tuve problemas de ese tipo. Se me han acercado muchas mujeres a contarme sus casos y siempre les digo que no permitan ninguna humillación. Si lo hacen, habrá una segunda agresión y después no sé si podrán contarlas.



¿Hay machismo en la cumbia?

Al inicio fue bastante complicado iniciarme como solista. Me decían: ‘Eres linda, vas a perder tu tiempo y dinero. Dedícate a hacer calendarios, modelo, animadora’. Otros dueños de agrupaciones me decían: ‘Mejor ven a mi orquesta, que vas a estar mejor’. Creían que sola no iba a sobresalir.

¿Te ofrecieron apoyo a cambio de algo?

Me ha pasado. Siempre he tenido la fuerza y voluntad de decir que no. Vengo de un hogar en el que me han inculcado valores y que las cosas se consiguen con sangre, esfuerzo y no con el camino más fácil. Durante estos años me han dicho que haga un escándalo, un ‘ampay’, para que sea más famosa, pero siempre he sabido cuál es el camino correcto. Llegué a Lima en el 2004 y han pasado 14 años para que la gente pueda empezar a reconocerme.

Katy Jara nos dio una entrevista en la que habla del amor. (A. Paredes) Katy Jara nos dio una entrevista en la que habla del amor. (A. Paredes) Katy Jara

Llegaste muy jovencita. ¿La familia te apoyó?

Fue una sorpresa para ellos, porque me escapé de mi casa en la madrugada con ayuda de mi hermana. Había logrado pasar un casting para un reality de canto y salí justo antes de que llegaran mis padres, que volvían a Trujillo desde Lima, donde habían estado trabajando.



¿Qué te dijeron?

Se molestaron mucho, me pedían que regresara porque había dejado la universidad, pero no me arrepiento. Creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Siempre me ha gustado cantar desde los 5 años, aunque nunca me imaginé que podía vivir del arte.



¿Qué estudiabas?

Física Pura y todos me imaginaban como futura catedrática, trabajando en el Instituto de Energía Nuclear, menos cantando y en vestidos.



¿Cómo llegaste a ‘Agua Bella’?

No me fue bien en el programa, que se llamaba ‘Super Star’. Susan Ochoa, que tiene un talento impresionante, fue la ganadora y yo no pude pasar a la final. Pensé en regresarme a Trujillo, retomar la universidad y se presentó la oportunidad de pasar un casting para la agrupación.



Ahí sí ganaste...

Tampoco fue fácil. Decían que era muy chiquitita, que era muy voluptuosa y las chicas eran delgaditas y altas. Finalmente me aceptaron porque decían que cantaba bonito y así empezó mi carrera en la cumbia.



¿Y todo eso es natural?

Siempre he sido así. De chica caminaba de la mano con mi papá y le gritaban: ‘Oye, viejo abusivo’. Yo los correteaba porque era bien pleitista.



¿Te daba vergüenza?

Hubo un tiempo en que me sentía con muchos complejos, me sentía gorda, fea, muy pequeña. Poco a poco fui superando eso y entendiendo que las mujeres, los seres humanos, debemos querernos y aceptarnos tal y como somos, porque somos maravillosos.

Katy Jara nos dio una entrevista en la que habla del amor. (A. Paredes) Katy Jara nos dio una entrevista en la que habla del amor. (A. Paredes) Katy Jara

¿En el día a día también eres sensual?

No. Ando con zapatillas, sandalias y soy como un ama de casa cualquiera, preocupada por cocinarle a mi hija, ir de compras.



¿Llamas mucho la atención en las calles?

No puedo estar en minifalda. La otra vez estaba grabando en un parque de Lince y cuando estaba por subir a la movilidad del canal, un chico me saluda desde su carro y por mirarme provocó un triple choque. Así que mejor tengo que estar discreta para no ocasionar accidentes de tránsito.



¿El programa te ha traído un nuevo público?

Sobre todo familiar. Cuento con muchos seguidores de la tercera edad, mis señoras bonitas como les digo, y también señores, que dicen que yo soy su novia. Nos ven mucho en diferentes asilos de ancianos, refugios.



De repente un señor mayor podría conquistarte…

Mmmmmm... ‘A mí me gustan mayores...’ como Becky G, ja, ja, ja. Me agradan los chicos entre 35 y 40 años, por ahí van mis gustos, así que manden su cartita. Nunca me han gustado los menores que yo.



Bueno, gracias Katy, ¿qué tendrían que hacer nuestros lectores para postularse a tu corazón?

Que me inscriban a mi Instagram para saludarlos. Dios pone a la persona indicada en el momento indicado. Saludos a todos los lectores y especialmente a los del sur, que voy a estar por allá el 31, en Tacna, y el 1 de enero en Juliaca. Desearles Feliz Navidad y en estas fechas hay que perdonar y olvidar, solo así podemos empezar una nueva etapa en nuestras vidas.

Y así se va Katy rumbo a otra gira, a otra grabación, a seguir laborando, deteniendo el tráfico a su paso y feliz sin necesidad de tener a nadie a su lado. ¿Usted se anima a compartir su felicidad...?