Eric Castillo

La cantante Katy Jara negó que se encuentre embarazada de su esposo Marvin Bancayán, con quien lleva pocos meses de matrimonio, y que solo ha subido algunos kilitos debido a la cuarentena pues han pasado muchos días comiendo y viendo películas en familia.

“No estoy embarazada, por ahora no es el momento. Muchas chicas me han escrito preguntándome lo mismo y les he aclarado que la cuarentena me ha hecho subir unos kilitos porque con mi esposo Marvin nos hemos pasado muchos días comiendo y viendo películas”, comentó la conductora de ‘Domingos de fiesta’.

Por otro lado, comentó que se está reinventando con una tienda virtual de productos de belleza. “No hay shows musicales y tuve que cerrar mi tienda de ropa, así que me estoy reinventando con mi tienda virtual de productos de belleza. En mis redes sociales les muestro los productos a las chicas y les enseño a maquillarse, ahí aparezco con la cara lavada, al natural. Mi mensaje es que todas somos lindas, hermosas y valiosas. Les enseño cosas sobre el maquillaje que he ido aprendiendo con el tiempo, de cómo usar un lapiz labial, sombras y otras cosas para vernos más guapas”, señala la cantante de cumbia.

“LO PEOR YA PASÓ”

Katy Jara comentó que se encuentra mucho mejor de salud, tras haber superado el Covid-19 al haber estado contagiada junto a su esposo.

“Estoy bien de salud, la parte complicada ya pasó. Al inicio sí me afectó bastante, pero seguí todas las recomendaciones médicas, cumplí con el aislamiento, así que estoy bien. Ya son más de dos meses de haberlo superado y ahorita estoy con todas las ganas de reactivarme de volver con el programa”, manifestó.