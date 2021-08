La cantante de cumbia Katy Jara aplaudió que los artistas estén regresando a los escenarios de manera presencial, pero pide que cumplan con todas las normas de bioseguridad para que los shows no se conviertan en focos infecciosos. Además, comentó que le gustó haber cantado salsa por invitación de Antonio Cartagena, quien realizó un homenaje al Perú por el Bicentenario.

“Me encanta ver que mis colegas están retomando los shows presenciales después de tanto tiempo. Aquí en Lima se están cumpliendo con las medidas de bioseguridad, pero en provincias no tanto, pues no usan mascarillas ni guardan la distancia social necesaria. Espero que todo esto se pueda corregir y que los shows no sean focos infecciosos porque la pandemia no ha terminado. Aquí tenemos que colaborar todos, el artista, el empresario y el público, para que exista mucho orden y todos podamos disfrutar de la música que tanto nos apasiona”, señaló Katy Jara.

¿Tienes pensado regresar a los escenarios con los shows presenciales?

Por el momento todavía, me muero por volver a cantarle al público pero también es una inversión fuerte porque hay muchas cosas nuevas que se están implementando para la realización de los shows, como las vallas de seguridad, las micas que deben ir en los boxes, mayor cantidad de personal y ahora el aforo es muy reducido, y no se pueden cobrar cifras altas.

Con motivo del Bicentenario, el cantante Antonio Cartagena lanzó una canción nueva y se te ve cantando salsa, ¿qué tal la experiencia?

Me gusto mucho poder participar en este homenaje al Perú que lo realizó Antonio Cartagena e invitó a varios artistas, y sobre todo, en salsa, que es un género musical que me gusta y bueno, creo que no lo hice tan mal, ja, ja. Es más, tengo pensado grabar en el futuro algunos temas de salsa, pero no voy a dejar la cumbia, ese es mi rubro.

¿Cómo van las grabaciones de ‘Domingo de fiesta’?

El programa está yendo muy bien, y ya en breve empezaremos a realizar grabaciones con grupos musicales pero en locales cerrados pues no podemos tener público presente, como siempre ha sido el estilo del programa. Además, ya dejaremos la casa y realizaremos algunas entrevistas, pero siempre teniendo en cuenta las normas de bioseguridad que exige el canal. Yo he tenido covid dos veces y no quiero volver a contagiarme, hay que cuidarse mucho y espero que pueda recibir pronto la vacuna para sentirme mucho más protegida.