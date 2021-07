La cantante Katy Jara comentó que decidió aplazar su matrimonio religioso con su esposo Marvin Bencayán para el próximo año, debido a que aún no están vacunados y recién se están reactivando los conciertos.

“Hemos decidido con mi esposo que la boda será el próximo año porque aún la pandemia no ha sido superada, aún no estamos vacunados y queremos cuidar a nuestros padres, abuelos y familiares mayores cuando hagamos la celebración”, comentó la cantante de cumbia.

Además, cuenta que la pandemia los ha hecho subir de peso y han empezado un plan para perder algunos kilos. “Los dos hemos subido de peso, a mi esposo ya no le entra la ropa, ja, ja, ja. Y lo primordial es cuidar la salud, así que estamos comiendo sano y haciendo ejercicio”, agregó Katy Jara.

Asimismo, detalló que aún esperará un tiempo para retomar los shows presenciales. “Me han llamado, pero todavía no haré shows presenciales porque la pandemia no ha acabado, y quiero cuidarme. He tenido el Covid dos veces y no quiero volver a vivir lo mismo, pues aún no he recibido la vacuna”, añadió, quien lanzará en unos días su tema ‘Promesas, solo promesas’, dedicado para las chicas que quieren olvidar un mal amor.

‘NO ESTOY EMBARAZADA’

Hace unos días, Katy Jara desmintió que esté en la ‘dulce espera’, sin embargo, añadió que tiene planificado encargar un bebé para fin de año junto a su esposo, el empresario Marvín Bancayán.

“Es un rumor que siempre corre porque este último año de la pandemia mi peso me ha perjudicado tremendamente y estoy batallando por bajar de peso. No estoy embarazada. Mi esposo y yo queremos tener un bebé, pero lo hemos programado para fin de año pues como todos los peruanos estamos esperando que la situación se establezca un poco más. Yo estoy con mis nuevos emprendimientos, mi esposo con sus temas contables en Piura y todavía vamos a esperar a fin de año. Tener un hijo es algo que queremos mucho, las ganas están”, declaró la norteña.

La ilusión y ganas están, pero me imagino que estás esperando que se estabilice la situación del país, sobre todo porque el rubro musical ha sido muy golpeado por la pandemia...

Es triste. No te voy a decir que no me invaden muchos momentos de tristezas porque todos los artistas extrañamos los conciertos, extraño mucho estar en los escenarios, pero tenemos que cuidarnos, cuidar a nuestros seguidores y al público de ‘Domingos de fiesta’. No hay que bajar la guardia, esperemos con fe y optimismo que esto va a pasar.