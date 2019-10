Katy Jara responde a las acusaciones: "No juzgues a la personas sin antes saber la versión de ambas partes"

Katy Jara toma las cosas con calma. A raíz de la fuerte acusación de haber mantenido un romance clandestino con Marvin Bancayan cuando él tenía una pareja embarazada, la cantante decidió responder a las críticas.

A través de un extenso mensaje en redes sociales, Katy Jara agradeció las pocas muestras de apoyo y cariño que ha recibido en las últimas horas y enfatizó que en estos momentos es donde se da cuenta de las verdaderas amistades.

"Hoy realmente me doy cuenta que son muy pocos. Agradezco a la reducida cantidad de "verdaderas amistades" que me han llamado o escrito, no para juzgarme sino para saber cómo estoy y para expresarme su solidaridad. No saben cuánto las valoro y son en estos momentos difíciles donde te das cuenta quienes son realmente tus AMIGOS y no solo contactos de Whatsapp o redes sociales", escribió.

En un tono bastante pausado, Katy Jara aseguró que ella ni su esposo tienen nada que temer pues saben la verdad de las cosas y pidió a las personas no adelantar juicio si es que solo tienen un lado de la historia.

Por eso, dejó en claro que ambos están tranquilos y dispuestos a dar su versión de los hechos en cualquier momento para aclarar dudas tras la recientes acusaciones de Fabiola De La Cruz.

"La verdad siempre será una sola. No tengo nada que temer, tanto mi esposo como yo estamos tranquilos y abiertos a poder esclarecer las cosas que se vienen diciendo de nosotros. Solo quiero agregar: un moneda tiene 2 caras y cada historia y sus protagonistas tienen derecho a expresar su testimonio, su verdad , no juzgues a la personas, sin antes saber la versión de ambas partes", finalizó.