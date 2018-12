Katy Jara no ha retomado relación con padre de su hija: "Sigo solterita" | ENTREVISTA 

La cantante Katy Jara aseguró que sigue soltera y no ha retomado su relación con el padre de su hija, Lalo Capuñay, luego que publicó en sus redes sociales una fotografía donde se les ve muy contentos.

Katy, ¿hay reconciliación con Lalo?

No, todo ‘tranqui’, hay respeto, cariño, amistad, una relación de padres, todo en su sitio y cada quien en lo suyo. También mantenemos un vínculo laboral, pero nada más, así que no hay reconciliación. Ademas, Lalo ha vuelto a comprometerse y le va muy bien.

¿Y Santa Claus no te ha traído un regalo especial?, ¿algún pretendiente por ahí?

No, sigo solterita, pero uno de mis mejores amigos es vidente y me ha pronosticado que el año que viene encontraré el amor, así que quién sabe... Voy a estar atenta, ja, ja, ja.

Ojalá que sea alguien bueno y respetuoso...

Sí, ojalá.



¿Y dónde vas a recibir el Año Nuevo?

Estaré trabajando. El 31 recibiré el año en Tacna y el 1 de enero actuaré en Juliaca.



¿El próximo año seguirás en TV Perú?

Sí, ‘Domingos de fiesta’ es una maravillosa oportunidad para difundir la música y me permite estar cerca de la gente.



¿Incursionarás en la actuación?

Bueno, propuestas hay y debo estudiarlas y prepararme bien.