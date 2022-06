Katy Jara ya no es más la sexy cantante de cumbia que estaba envuelta en la farándula local. En entrevista a Trome, la excumbiambera dio detalles de su nueva vida y ha causado más de una polémica, luego que anunciara que se volvió cristiana y que, por ende, dejara la televisión.

En una controvertida confesión, la excantante dijo estar de acuerdo en que la mujer debe ser sumisa en un matrimonio, pues rechaza que sea “machista” como lo argumenta gran parte de la sociedad feminista.

“Cuando habla de someterse al marido, se refiere a la ayuda idónea. Nos dice que cuando se casen dejarán padre y madre para ser una sola carne ”, dijo.

En esa línea, remarcó que “ el varón es la cabeza del hogar y con esa responsabilidad debe conducir su familia en amor”. Precisó que una mujer debe ser sumisa si su pareja es un buen líder.

“ Sumisa si es un buen líder del hogar, si me ama, me respeta y me hace sentir que soy la compañera idónea . Ir de la mano y ninguno ser menos que el otro”, argumentó.

KATY JARA HABLA SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD

En otro momento, Katy Jara habló sobre la homosexualidad. Si bien aseguró que no es nadie para juzgarlos, remarcó que solo existe un varón y una mujer.

“ El Señor diseñó el mundo con un varón y una mujer para formar una familia, pero en el camino hay tantas piedras que pueden ser tropiezos para algunos. Muchos amigos son gays y me han dicho que sufrieron un abuso sexual. No es en todos los casos, pero hay situaciones de dolor en sus historias.”, puntualizó.