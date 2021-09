La guapa actriz y cantante Katy Jara está más que feliz porque, después de casi año y medio de ‘para’ por la pandemia, vuelve hoy a los escenarios. Además, anuncia que se casará por la iglesia con su esposo Marvin Bancayán.

¿Cómo te sientes de regresar a la música?

Me siento feliz por estar nuevamente con mi público. Este sábado (hoy 25 de setiembre) me presentaré en Arequipa y el 26 (mañana) en Tacna, pero siempre cuidándonos mucho.

Enfermaste de coronavirus…

Sí, dos veces. La primera fue a principios de la pandemia, y la segunda este año, en abril. Esta última fue más fuerte, a tal punto que afectó mis riñones.

¿Cómo ha sido este tiempo de cuarentena con tu familia?

Me desarrollé más como esposa y mamá. Y descubrí que cocino bien.

La música se detuvo. ¿Qué hiciste para sobrevivir económicamente?

Con mi mamá hemos vendido condimentos, arroz con leche y otras cositas. Yo tengo un negocio de venta de ropa, pero tuve que cerrar locales y empezar con las ventas virtuales.

Marvin y tú están a punto de cumplir dos años de casados, ¿cómo te sientes?

Nos casamos a los seis meses de relación. Muchos decían que no íbamos a durar y aquí estamos a punto de cumplir dos años y felices.

¿Ya tienen fecha para la boda religiosa?

En cuanto las cosas se regularicen nos casamos por la iglesia en Piura. Quisiera que sea una fiesta con grupos de cumbia, salsa y folclor.

¿Cómo será ese vestido?

Soy de las novias tradicionales, me gustaría que sea grande, pomposo y con velo, tipo ‘cinderella’.

¿Tu esposo es celoso?

Ambos no somos celosos. Mi teléfono no tiene clave. Tampoco se pone celoso por mis vestidos cortos porque así me conoció. Sin embargo, ya no uso prendas tan sexy, porque estoy en otra etapa de mi vida.

¿Cuál es el recuerdo que más añoras de tu niñez?

Las chocolatadas de Navidad. Yo vivía en un distrito humilde y hacíamos cola para recibir chocolate y una tajada de panetón.

¿Cómo te definirías en dos palabras?

Trabajadora y romántica. Soy una miel con mi esposo.

Estudiaste en la Universidad Nacional de Trujillo la carrera de Física…

Sí, estudié un año y medio Física, dejé la carrera por la música. Yo quería estudiar tres años y luego convalidar para Medicina.

Eres actriz, cantante y empresaria, ¿qué te falta hacer?

Escribir un libro autobiográfico que motive a otras personas a salir adelante.

