La cantante Katy Jara señaló que ha vuelto a superar el Covid-19 y deberá seguir una terapia para recuperarse completamente, pues la enfermedad le ha dejado algunas secuelas como tos y dolor en el pecho, que le impiden respirar con normalidad. Además, señala que su esposo Marvin Bancayán también recupera su salud, pues lo afectó fuertemente.

“Gracias a Dios estoy mejor, hoy (ayer) me deben dar de alta, ya no contagio, estoy fuera de peligro. Sin embargo, tengo unas secuelas como tos, dolor en el pecho y la enfermera que me ha venido atendiendo a diario me ha dicho que irá desapareciendo poco a poco, pero debo seguir una terapia”, dijo.

En cambio, su esposo Marvin Bancayán, estuvo un poco delicado. “Tuve temor por la salud de mi esposo porque su saturación bajó muchísimo y su ritmo cardíaco se disparó, fueron unos días de incertidumbre. Toda la atención médica fue en casa, le cambiaron los medicamentos y ahora se encuentra mejor. Nosotros vamos a permanecer en casa hasta recuperarnos”, agregó la cantante.

TUVO COVID EN EL 2020

Recordemos que a mediados del 2020, Katy Jara reveló que ella y su esposo se contagiaron de coronavirus. Debido a esto, la cantante tuvo que aislarse y enviar a su hija a la casa de su hermana, según contó.

En declaraciones a diario ‘La Karibeña’, la cantante comentó que tuvo que ser medicada con azitromicina, prednisona y paracetamol por ocho días. Por su malestar, tuvo que ausentarse de su programa ‘Domingos de Fiesta’ que se emite por TV Perú.

“Ya estoy mucho mejor, no dije nada a nadie para no preocupar a mi familia pero puedo decir que vencí la enfermedad. Desde que empezó los síntomas mandé a mi hija a la casa de mi hermana, la aislé y ella no ha tenido nada. Ya me encuentro en el día 21 de cuarentena, mi esposo ni yo hemos salido para nada”, comentó Katy Jara.

Asimismo, Katy Jara especificó que en este periodo tuvo fiebre, náuseas, ardor en la espalda y escalofríos. Asimismo pensó que su situación se iba a complicar por los casos que se ven en TV.

“A mí me atacó por los riñones y la circulación por eso sentía ardor en el cuerpo, me recetaron pastillas anticoagulantes”, agregó la cantante que se viene recuperando.

BODA SUSPENDIDA

La cantante Katy Jara descartó que vaya a convertirse en madre nuevamente y aún no tiene fecha para su matrimonio religioso con su esposo Marvin Bancayán, debido a la segunda ola del coronavirus.

“Por ahora no tenemos planeado volver a ser padres, no creemos que sea el momento más adecuado por la pandemia que estamos atravesando. Además, Marvin se encuentra concentrado en su campaña en Piura”, comentó la cantante de cumbia.

Por otro lado, señaló que aún no tiene fecha para su boda religiosa. “La situación que estamos viviendo no nos permite tener una fecha exacta de la boda, queremos casarnos por la iglesia y tener una reunión donde podamos compartir con la familia y, por ahora, eso no es posible. Las vacunas recién están llegando al país y el proceso es lento”, señaló Katy.