Katy Jara, tras haber enfrentando dos veces el coronavirus y haberlo derrotado, hoy ve la vida con otra óptica y con ganas de mejorar como ser humano y artista. Es así que la conductora de “Domingos de Fiesta” por Tv Perú, anuncia su regreso a los conciertos presenciales de la mano de un tema de estreno: “Promesas solo promesas”.

“Estoy contenta por todo lo que se viene con los conciertos presenciales y esta nueva canción que acaba de estrenarse y está gustando mucho. La escribí hace un par de meses, está inspirada en esas chicas que se decepcionan en el amor por las promesas que les hacen y al final quedan en el aire”, aseveró la animadora, aclarando que la letra de la canción no tiene nada que ver con una historia personal.

“Me inspiré en todo lo que me escriben mis fans, hay muchos seguidores que me cuentan sus historias y así nace la letra. Esta canción no tiene nada que ver con el feliz momento que atravieso actualmente, pero creo que todos antes de llegar a la felicidad hemos tenido decepciones y creo que por eso muchos se van a identificar con ‘Promesas solo promesas’”, comentó la cantante que a fin de mes cumplirá dos años de casada.

Aseveró que desde enero, fecha en la que hizo concierto virtual, no veía a sus músicos. “Voy a ir con toda mi orquesta, queremos hacer las cosas bien y en los shows se va a cumplir con todos los protocolos de seguridad, el aforo será del 40% en los locales de Arequipa y Tacna. Gracias a Dios casi todos estamos vacunados, esta semana me aplican la segunda dosis así que voy a estar más tranquila con esta gira musical”, finalizó.

