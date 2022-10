Katy Jara levantó la polémica hace tan solo unas horas, cuando decidió usar sus redes sociales para referirse a la multitudinaria procesión de El Señor de los Milagros, que inició su recorrido por Lima el pasado feriado sábado 8 de octubre.

La cantante, ahora convertida al cristianismo, compartió un post en su cuenta oficial de Facebook donde resalta un versículo de la biblia católica que narra los principales mandamientos de esta religión. “Lo dice la misma biblia católica. Éxodo, capítulo 20, versículos del 2 al 5. No estás en la obligación de creerlo si no quieres, pero yo sí estoy en la obligación de decirlo ”, dijo la exconductora de televisión.

En la imagen que publicó, Katy Jara subrrayó tres frase en las que quiso poner atención, criticando, de manera indirecta, a quienes acuden a la procesión de El Señor de los Milagros. ‘ No tendrás otros dioses fuera de mí’, ‘No te harás una estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra’, ‘no te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yavé, tu Dios, soy un Dios celoso’, compartió la cantante.

Como era de esperar, la publicación recibió varios mensajes a favor y en contra. “Dejemos de juzgar. Si sabes aquien adorar y la forma correcta hazlo y vive de tal forma que agrade a Dios. No critiques a los q aún no tienen este conocimiento”, “Por el bien de todos y en especial de tus seguidores que te respetamos mejor ya déjalo ahí. Porque no solo creas más confusión sino más enfrentamiento ”, “Aprende a respetar los ideales y religión de los demás, los cristianos hacen tonterías como no comer algunos alimentos derivados de los animales, ponerse tal ropa, etc y nadie los dice nada”, fueron algunos de los comentarios de su post.

KATY JARA Y SU POLÉMICO MENSAJE SOBRE LAS MUJERES

Katy Jara ya no es más la sexy cantante de cumbia que estaba envuelta en la farándula local. En entrevista a Trome, la excumbiambera dio detalles de su nueva vida y ha causado más de una polémica, luego que anunciara que se volvió cristiana y que, por ende, dejara la televisión.

En una controvertida confesión, la excantante dijo estar de acuerdo en que la mujer debe ser sumisa en un matrimonio, pues rechaza que sea “machista” como lo argumenta gran parte de la sociedad feminista.

“Cuando habla de someterse al marido, se refiere a la ayuda idónea. Nos dice que cuando se casen dejarán padre y madre para ser una sola carne ”, dijo.

En esa línea, remarcó que “el varón es la cabeza del hogar y con esa responsabilidad debe conducir su familia en amor”. Precisó que una mujer debe ser sumisa si su pareja es un buen líder.

“ Sumisa si es un buen líder del hogar, si me ama, me respeta y me hace sentir que soy la compañera idónea . Ir de la mano y ninguno ser menos que el otro”, argumentó.

