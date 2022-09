POR MILAGROS BARBA

De pequeña solo tiene la talla, porque Katy Pardo (35), más conocida como ‘La Chikipluna’, se crece cada sábado en ‘El reventonazo de la Chola’, y en casa se esmera por criar llena de amor a su pequeña Alitza, pese a que su matrimonio atraviesa por una etapa algo complicada.

¿Por qué ‘Chikipluna’?

El público me bautizó así. Hacía dúo con mi esposo y como a él (Juan Luis Ríos) le dicen ‘Chikiplum’, yo soy ‘Chikipluna’.

¿Cuál es tu mayor reto cumplido?

Compartir escenario con grandes actores y actrices. Eso me daba temor, pero cada día me siento más segura.

El piropo más lindo que te han dicho…

Linda, preciosa, hasta las chicas en redes me hacen bellos comentarios.

Ser madre es…

Lo mejor que me ha pasado en la vida. Mi hija Alitza Cayetana es lo más importante para mí.

La televisión es…

Una bendición porque recibo mucha ayuda, por ejemplo, la tienda Monadas me viste con ropa hermosa.

¿Tenías temores antes del nacimiento de tu niña?

Sí, tenía miedo de que naciera con alguna condición médica, gracias a Dios es una niña saludable y muy bella.

¿Planeas tener más hijos?

Sí quisiera, pero ahorita vivo una situación algo complicada.

El matrimonio es…

Hubiese sido para mí la felicidad completa, pero todos no lo ven de la misma manera.

¿Sientes que estuvo mal asistir a una terapia de pareja en televisión?

Sí, muy mal, yo pensé que estaba yendo para una cosa, pero estando ahí se fue para otro lado.

¿Cuál es tu situación sentimental ahora?

Complicada. Mi esposo se fue de la casa, pero hemos empezado a salir de nuevo, estamos en terapia. Vamos a ver qué pasa.

¿Cómo estás asumiendo esta etapa?

Un poco triste, pero quizás es lo mejor para recibir ayuda profesional.

¿El divorcio es una posibilidad?

Todo lo dejo en manos de Dios.

Una preocupación…

Enfrentar la reacción de los compañeros de mi niña cuando asista al colegio, espero que no la señalen.

Un logro cumplido…

Sentirme independiente para trabajar y salir adelante por mi niña, aun estando sola, pero recibo apoyo de mi esposo.

¿Tienes mal carácter?

No mucho, pero cuando alguien me prende la mecha no me dejo, soy respondona.

¿Qué has aprendido de la Chola Chabuca?

Muchísimo, estoy muy agradecida con Ernesto Pimentel.

Un consejo a todas las mujeres…

Que se quieran mucho, se valoren, que hagan lo que diga su corazón, aprendan a reconocer los errores, mejorar cada día y seguir adelante, pese a todo.

