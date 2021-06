POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA

Reportera, conductora, coordinadora y más. Sobre sus espaldas hay varios programas televisivos y hoy se luce en ‘Mujeres al mando’ de Latina. Este es el detrás de cámaras de Katy Sheen.

1. EL ERROR...

Nicola Porcella estaba en su máxima popularidad, lo esperaba por casi tres horas. Me dieron ganas de ir al baño y fui a un grifo cercano. Entre ir y venir demoré máximo diez minutos. En ese tiempo salió y se fue.

2. LA ESTRATEGIA...

Preguntar de manera directa y encontrar como respuesta lo que todos desean saber, siempre busco empatizar con el personaje. Nunca caer ‘espesa’, empezar con una sonrisa. Los periodistas somos un poco psicólogos.

3. MEJOR CONSEJO...

Los personajes no tienen obligación de responderte, es su elección. Ellos son la noticia.

4. LA POPULARIDAD...

Si voy por la calle, no me reconocen. La gente más conoce mi voz. “¿Tú eres la que sale en tal programa?”, me preguntan. Al saludarme no están reconociéndome a mí, sino a mi trabajo.

5. EL PERIODISMO...

No es una profesión, es un estilo de vida. Cambia la tuya y de tu entorno. He estado con un chico que no es periodista y no comprende que tuve que salir de comisión a las 3 de la madrugada y siempre digo: “Disculpa, tú no me vas a dar de comer”.

6. LA IMAGEN...

Salir frente a cámaras obliga a estar en la peluquería, eso me aburre. No soy muy ‘señorita’ en ese sentido. A la producción les digo que ellos me vistan.

7. TÉCNICAS PARA ESCRIBIR...

No hay manual para ser un buen redactor. Un periodista debe leer a otro periodista.

8. LA RESPONSABILIDAD...

Cuando fui a México a cubrir la muerte de Juan Gabriel por cuatro días y tuve que quedarme diez. Transmitía desde las 6 de la mañana para el noticiero, al mediodía para el programa ‘Amor, amor, amor’ y mandar notas diarias. Dormía cuatro horas y me di cuenta de que no iba por el programa, sino a informar para todo el canal.

9. PERIODISMO DE ESPECTÁCULOS...

¿Cuántas noticias de espectáculos han sido portada en los diarios más importantes del país? Llaman ‘televisión basura’ a muchos programas, no saben que uno se queda parado seis horas en busca de la noticia. Simplemente hay mucha gente que desea saber del tema.

10. PERSONAJES A ENTREVISTAR...

Al líder terrorista Abimael Guzmán, saber cómo piensa, qué hicieron para convencer a tantas personas para que provoquen terror. Igual a Vladimiro Montesinos, líder de la corrupción, y me intriga saber qué hay en ese lado oscuro de su cerebro.

11. PELÍCULA OBLIGADA...

‘Tinta roja’ abre los ojos a quien desea ser periodista. Demuestra que los que ejercemos esta profesión nos ponemos un poco fríos y duros ante la noticia.

12. PERSONAJE QUE REVIVIR...

John Lennon. Mi papá es hincha del ex-Beatle, me arrullaba con sus canciones y me hacía dormir. Le diría al músico: ¿Por qué dejaste que tu esposa Yoko Ono separara al grupo?periodismo de periodistas