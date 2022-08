El DJ y productor musical Kayfex lanza su disco titulado “Atipanakuy”, el cual está inspirado en melodías autóctonas peruanas y que incluye el estreno musical del sencillo “Fiesta” con un feat junto a Deyvis Orosco y Janick Maceta (DO Music). “‘Atipanakuy”, que significa “Competencia” en quechua, es un disco bajo el sello de Akashic Perú que resume un trabajo conceptual inspirado en la tradición costumbrista de la danza de tijeras.

Para Janick Maceta, ex Miss Perú 2020, la actividad musical no le es ajena. Estudió Ingeniería de Sonido en Nueva York, donde ha trabajado al lado de conocidos productores e intérpretes, por eso, no dudó en aceptar la invitación del ayacuchano para sumarse al tema “Fiesta”. Igual sucedió con Deyvis Orosco que inmediatamente se sumó al proyecto.

Este 10 de agosto se estrena el video del tema "Fiesta".

PROPUESTA

Kayfex, luego de una constante investigación y preparación, con este disco busca generar un impacto intergeneracional en la cultura peruana a su audiencia. “La inspiración que lleva a las melodías autóctonas peruanas proviene de una sinergia entre trap, pop, reggaeton, rock y dubstep”, dice el músico.

“Mi música tiene como objetivo mantener vigentes los sonidos de los pueblos profundos del Perú en los contextos modernos de la industria musical”, añade Kayfex, quien creció en Ayacucho, ciudad convertida en el espacio creativo donde tomó la decisión de incursionar en la música formándose como artista y productor.

‘Atipanakuy’ incluye sencillos como “Mala vida” feat Vibarco, cantautor y compositor colombiano de los temas de Maluma y “Agonía”, cuyo video grabado en Ayacucho presenta a Isabela Merced, actriz y cantautora al arte tradicional peruano. La producción audiovisual, bajo la dirección de Gustavo Ramírez, logró más de un millón de reproducciones a tan solo un mes de su lanzamiento.

Además, el estreno de “Fiesta” feat Deyvis Orosco y el debut musical de la ex Miss Perú Janick Maceta (DO Music), también incluye un videoclip oficial. Una impecable producción que lleva el sello personal de Kayfex y cuyo video se podrá ver desde este 10 de agosto.

