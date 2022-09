En junio de este año, Keiko Fujimori sorprendió anunciando su separación de Mark Vito Villanella tras largos años de matrimonio y el apoyo ante los polémicos casos que se han visto envueltos por la política. Sin embargo, el distanciamiento le habría hecho bien a los dos, quienes ahora lucen fitness.

El portal Instarándula compartió un video donde una ‘ratuja’ muestra a Mark Vito luciendo una figura más delgada y haciendo ejercicios en un gimnasio de San Borja.

Esto ha sido comparado con la pérdida de peso de la lideresa de Fuerza Popular, quien compartió una fotografía en su cuenta de Twitter notándose su delgadez .

TROME | Mark Vito luce su nueva figura

KEIKO Y MARK VITO: ¿CÓMO SE CONOCIERON?

Esta es una de las preguntas que todos se hacen y es que este amor data del 2004, año en el que Keiko Fujimori llegó a la Universidad de Columbia, junto con su hermana Sasha para estudiar. Fue en los pasillos de la universidad donde conoció al estadounidense Mark Vito, señalando que ambos se enamoraron a primera vista.

“Lo vi de lejos, obviamente no me acerqué, se quedó parado y mirándome, le sonreí y se me acercó a conversar”, contó Keiko a Magaly Medina.