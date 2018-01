Kendall Jenner y las dos razones que le provocan crisis de pánico [VIDEOS y FOTOS]

Para Kendall Jenner es pan de cada día las críticas. Son miles los comentarios destructivos que le caen como una lluvia torrencial en las redes sociales desde que amanece hasta que la Luna hace su aparición en el cielo despejado de Beverly Hills.



El tema no es algo nuevo. Lo que sí ha sido novedad ha sido la contundente respuesta que Kendall Jenner dio a una 'troll' de Twitter, quien se burló del problema de acné que ella padece.



El tema se hizo viral y motivó más de una manifestación de solidaridad para con la modelo de 22 años. “¡Nunca dejes que esta mier… te pare!”, fue lo que Kendall Jenner respondió a la tuitera.



PROBLEMAS DE ANSIEDAD

Este tipo de comentarios le genera a Kendall Jenner problemas de ansiedad, los cuales se manifiestan en ataques de pánico. Así lo indicó en una conversación sostenida con su amiga y colega Cara Delevingne recopilada por la revista Harper's Bazaar, la cual será lanzada en su siguiente edición.



Pero ello no es todo lo que hace que Kendall Jenner sufra. La presión laboral a la que es sometida, por los diversos compromisos que tiene en diversas partes del planeta, es todo un problema.

"Literalmente me despierto en plena madrugada y tengo ataques de pánico completos", manifestó Kendall Jenner en el encuentro que tuvo con Delevingne. Ampliando en la forma en cómo vive sus días, la joven dijo que su día a día tiene cosas espectaculares y a su vez muchas responsabilidades.



"Creo que la vida que vivo es extraordinaria en muchos sentidos, pero también viene con muchas responsabilidades. Tuve que crecer muy rápido y lidiar con situaciones con las que no lidian muchas chicas de 22 años. Hay días y semanas y meses en los que realmente no paro", apuntó Kendall Jenner.

TWITTER

Líneas arriba se señaló que la celebridad había sido recientemente atacada por sus problemas con el acné en Twitter. Para Kendall Jenner, esta plataforma ya no le es atractiva.



"Creo que Instagram sigue siendo un lugar divertido en general, (pero) olvídate de Twitter, que no es nada divertido estos días. Sencillamente, me pone triste", expresó Kendall Jenner.



Esto tiene mucho sentido si chequeamos, aunque sea de paso, las cuentas en Twitter e Instagram de la musa. De esta forma veremos cuál se las dos tiene más atención por parte de Kendall Jenner.