Kendall Jenner: ¿Blake Griffin la traicionó con otra mujer? ¡Tremenda bomba impacta a fans de la modelo!

Parece que ahora los paparazzi verán sola a Kendall Jenner. ¿El motivo? Pues, de acuerdo con un reporte de la conocida revista People, el basquetbolista Blake Griffin fue 'ampayado' cenando con una chica desconocida.



Tremenda noticia habría caído, según fuentes de diversos sitios web, como una bomba de neutrones en la cabeza de Kendall Jenner. Gracias a esto, ella no querría saber ni lo que come el integrante de Los Ángeles Clippers (al menos por unos días).



Las cosas podrían estar enfriándose entre la modelo y el deportista, quien estaría luchando para tener la custodia compartida de sus dos hijos. La situación estaría facilitada por la agenda de Kendall Jenner, la cual la obliga a viajar por diversos países.



PRIMERA FILA

Es conocido que Kendall Jenner es aficionada al baloncesto, algo que habría sido el gancho entre ella y Blake Griffin. Por esto, no fue difícil ubicarla en las últimas semanas en la primera fila de algunos partidos de Los Angeles Clippers.



Si bien ellos no han confirmado un romance, no son pocos los que vieron la cercanía de Kendall Jenner con Blake Griffin como una confirmación de los rumores de amorío que se tejieron desde que comenzaron a salir.