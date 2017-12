Kendall Jenner tiene en sus manos una decisión muy importante (y que podría marcar su futuro amoroso) 

No serán pocas las personas que recibirán Año Nuevo lejos de sus familiares y amigos. Esto podría pasarle a Kendall Jenner, quien podría estar 'sola' (pero no aburrida) la última noche del año por culpa de los compromisos del basquetbolista Blake Griffin.



Si bien ellos no han aclarado cuál es su 'situación', Kendall Jenner y el deportista son vistos por miles de usuarios en las redes sociales como una de las parejas más encantadoras del planeta. Ello debido a las salidas que han sostenido a lo largo de estas semanas.



El asunto es que, hace poco tiempo, Blake Griffin sufrió una impactante lesión durante un partido con Los Angeles Clippers. Esto hizo que el 'pretendiente' de Kendall Jenner quede fuera de las canchas para así recuperarse totalmente.



Sin embargo, ello no fue impedimento para que el basquetbolista y la musa salgan a cenar y divertirse. Los paparazzi terminaron ampayando a Kendall Jenner y Blake Griffin y las imágenes se hicieron virales en cuestión de horas.

Todo ello indicó que la lesión no fue del todo grave, lo cual motivaría su retorno a las canchas en Nochevieja. Entonces, Kendall Jenner tiene en sus manos la decisión de dónde recibir 2018.



¿Acaso ella irá al partido de Los Angeles Clippers o pasará Año Nuevo con sus familiares y en una fiesta? Solo quedan pocos días para conocer si Kendall Jenner vitorea a Blake Griffindesde la primera fila o se marcha a festejar.