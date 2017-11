Kendall Jenner cumplió 22 años en medio de la mirada de todos... ¿Por qué? Acá te lo contamos [VIDEO]

Cuando uno está de cumpleaños es común que nuestros seres más cercanos sientan entusiasmo porque hemos pasado un 'nivel más' en el juego llamado vida. Esto pasó con Kendall Jenner, quien no solo disfrutó del cariño de su familia sino también el de su hinchada.



La joven cumplió 22 años en medio de la mirada de no pocas personas. Ello radica, principalmente, en que no se conoce el verdadero estado sentimental de Kendall Jenner, algo que ha dado pie a numerosos artículos y especulaciones en las últimas semanas.



La musa estaría iniciando un romance con el basquetbolista Blake Griffin, de Los Angeles Clippers, con quien estuvo saliendo como 'amigo' desde hace un buen tiempo. Los rumores sobre cómo Kendall Jenner ve una relación con el deportista provocaron decenas de reacciones en las redes sociales.



Pues, sea como fuere el tema del corazón de Kendall Jenner, todo indica que ella no está preocupada por lo que indique la prensa especializada. Es más, la modelo parece contribuir a fortalecer la imagen de amorío que tiene con Blake Griffin.



Como lo difundió Daily Mail, Kendall Jenner salió por su cumpleaños al lado de Blake Griffin con intenciones de lucir brillante (literalmente) para la ocasión con unas peculiares botas.



Según informó el medio británico, Kendall Jenner llevó un calzado hecho cuyo valor es de nada menos 10 mil dólares. Tremendo lujo que muy pocas personas pueden permitirse.

El galán vistió de una forma más mesurada, llevando jeans, zapatos casuales, un polo y camiseta de cuadros. Las fotos que difundió el medio dejaron ver que él y Kendall Jenner no tuvieron su mejor cara para los periodistas que los seguían.



El reporte sostuvo que el basquetbolista y Kendall Jenner pasaron la noche del jueves en Petite Taqueria, establecimiento exclusivo ubicado en West Hollywood.