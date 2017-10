Kendall Jenner cometió este error que pudo modificar su rostro para siempre [VIDEO]

Lo más probable es que en estos días veamos a Kendall Jenner protagonizando la portada de varios medios de espectáculos. La razón es la 'revelación' que hizo alguien muy próximo a ella a Us Weekly sobre el vínculo que tendría con el basquetbolista Blake Griffin.



En este mar de reportes destaca uno hecho por Vogue, el cual se distancia dramáticamente del romance que habría iniciado Kendall Jenner con el jugador de Los Angeles Clippers.



¿Qué es? Pues, muy simple. Se trata de un error que la modelo cometió cuando tenía 15 años, asunto que fue tocado por la misma celebridad en una entrevista sostenida con Allure. ¿Qué fue lo que cometió Kendall Jenner?



Según comentó la joven, ella se depiló mucho las cejas. "Fue horrible y Khlóe (una de sus hermanatras) se asustó y me gritó. Me dijo que no las tocara hasta que crecieran y después me llevó a una experta en cejas", comentó Kendall Jenner en esa oportunidad.

TEMAS DE BELLEZA

Hay que mencionar que esto no es lo único que recientemente salió relacionado a la belleza de Kendall Jenner. Hace poco se hizo viral una entrevista de Víctor Henao, maquillador personal de la estrella, con El Colombiano.



"Cuando conocí a Kendall Jenner su contratación era ‘top secret’. Me dijeron que tenía que ir a Los Angeles a maquillar a una modelo y producir un video con ella como imagen de la marca. No me dijeron quién era. En el avión pensaba, '¿será Kendall? Sería muy ‘cool’ trabajar con ella'. Y efectivamente era la nueva imagen de Esteé Lauder", comentó en la mencionada conversación. Si deseas leer el informe completo, haz click aquí.