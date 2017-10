¡Kendall Jenner ebria en televisión! Modelo terminó mareada luego de cata de vino [VIDEO]

Kendall Jenner trabaja con su imagen, motivo por lo que jamás se ha mostrado ebria luego de asistir a una de las tantas fiestas o eventos a los que es invitada. Al menos hasta ahora. Lo rescatable es que ello ocurrió en un marco familiar y sin 'consecuencias' que afecten sus labores.



Tal como difundió E! News, Kendall Jenner terminó borracha luego de una cata de vino junto a sus hermanastras Khloe y Kourtney Kardashian. Esto se vio en un nuevo adelanto del reality Keeping Up With The Kardashians, programa en el ellas participan.



Todo empezó cuando las tres musas estaban probando unos vinos en Santa Bárbara, California. Allí, Kendall Jenner y Kourtney Kardashian comenzaron a beber todas las copas que podían.



"Lo juro, nunca me he emborrachado así de rápido con vino", sostuvo Kendall Jenner en esta cómica escena. Tanto ella como Kourtney manifestaron síntomas de haber tomado demasiado licor.



Ello pasó ante la vista de Khloe, quien se midió al momento de la cata. "Ustedes se están bebiendo todas las copas. Yo estoy bebiendo sorbos", indicó a Kendall Jenner y Kourtney Kardashian.



Las risas se hicieron común entre las chicas, notándose que ambas estaban pasando un buen rato gracias al vino. Como se pudo ver en el final del clip, Kendall Jenner y Kourtney Kardashian se marcharon de la mesa habiendo secado todo.

BROMA

Esta situación cómica se suma a la que pasaron anteriormente las chicas. Como se vio en otro reporte sobre Keeping Up With The Kardashians, Kendall Jenner fue víctima de una broma muy cruel.



Esta fue hecha por Kourtney y Khloe Kardashian, quienes conspiraron para colocarle chocolate en el trasero mientras dormía. La reacción de Kendall Jenner, que puede ver en este link, fue blanco de muchos comentarios en las redes sociales.